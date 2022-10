WMPAC oznamuje 10. zimní sezónu

Warren Miller Center for the Performing Arts

Každý podzim vyhlásí Warren Miller Center for the Performing Arts osm představení, která tvoří speciální zimní sezónu. Letošní rok je jiný ze dvou důvodů: Za prvé, 10. výročí centra, což je milník, který stojí za to oslavit. Za druhé, WMPAC má tuto zimu devět výstav.

„Bylo tam hodně práce, ze které jsme byli nadšení, a považovali jsme tento milník za perfektní záminku k tomu, abychom to všechno mohli uskutečnit,“ řekl John Zirkle, výkonný ředitel WMPAC.

Tato sezóna bude mimo jiné obsahovat stand-up komika, bubeníka taiko a živou nahrávku podcastu NPR.

Sezóna 2023 začíná v posledních dnech roku 2022, kdy ve středu 28. prosince vystoupila na pódium zázračná mandolína Sierra Hull pro dvouhlavou show. Hull debutoval v Grand Ol‘ Opry v pouhých deseti letech, hrál Carnegie Hall ve dvanácti a The White House ve dvaceti. Byla první ženou, která kdy vyhrála titul nejlepší hráčky na mandolínu na IBMA, a od té doby jej vyhrála několikrát.

Po ní 7. ledna následovala další dvojshow, tentokrát stand-up komika Chada Danielse, která se vysmívá otcovství, stárnutí a tomu, jaké to je být v dnešní době Američanem. Ze svých šesti dosavadních alb nasbíral téměř miliardu hitů, což z něj dělá jeden z nejposlouchanějších komiksů všech dob.

WMPAC na svém pódiu často hostí tanečníky a letos vystoupí dvě skupiny z různých stran tanečního světa. Stálý favorit James Sewell Ballet se vrací na svou desátou zimu, letos se opět spojí s klasickými hudebníky Ahn Trio na společném představení hudby a akce 11. března. WMPAC také přivítá 25. února na párty skupinu pohybových umělců. Night of Memphis Jookin‘, výrazně americká forma street dance, která se stala celosvětovým fenoménem.

21. ledna se k mexickému jazzovému zpěvákovi a skladateli Magosovi Herrerovi připojí novodobé kvarteto Brooklyn Rider na turné k albu „Dreamers“, které bylo nominováno na Grammy.

Nový typ show bude uveden v sezóně 10 WMPAC, což je živé nahrávání populární show NPR „Planet Money“. Moderátoři show hledají kreativní, zábavné a dostupné způsoby, jak vysvětlit šílenství ekonomie, a učiní tak s publikem ve studiu naživo 11. února.

5. března kritikou uznávaná skupina The Acting Company přivezla klasiku „The Three Musketeers“ do Big Sky na jejich národní turné.

TAIKOPROJECT je skupina bubeníků, kteří praktikují starověké umění japonského bubnování taiko, ale mísí ho s inovativní estetikou. Kapela vystoupila na udílení cen Akademie, Grammy, „Jimmy Kimmel Live“, „Conan“ a na hudebním festivalu iHeartRadio. Přinášejí vášeň a sílu svého hlasu do Big Sky 16. března.

10. sezónu zakončí místní oblíbenec, Český dívčí sbor Jetro. Sbor poprvé vystoupil na WMPAC v roce 2016 a měl znovu vystoupit v březnu 2020, než omezení Covid zavře dveře jeviště. Dlouho očekávaný comeback mají 25. března.

Vůbec poprvé WMPAC nabízí Season Passy v omezeném počtu. K dispozici je pouze 100 a členové publika, kteří si jeden koupí, ušetří 30 %. Balíčky po třech jsou v prodeji od 15. října do 1. prosince s 20% slevou. Jednotlivé vstupenky se začnou prodávat 15. listopadu a hosté ušetří 10 % z ceny vstupenky, pokud si zakoupí jednotlivé vstupenky do 1. prosince.

Vstupenky a další informace jsou k dispozici na warrenmillerpac.org