Český dovozce si zajišťuje větší zásoby

Škoda Australia potvrdila příchod 1000 nových vozů tento měsíc, což je největší dodávka českého importéra za dva roky, s širokým modelovým mixem 300 Kamiq, 200 Kodiaq, 175 Octavia, 150 Karoq, 100 Scala a 40 Superb skladových prodejců. Odrůdy Fabia.

Podle národního manažera prodeje a plánování Škody Australia Kierana Merrigana nejnovější přírůstky zajišťují, že zájemcům o koupi nového modelu je nyní k dispozici dostatečná nabídka, přičemž vybrané modely až do konce nabízejí bezplatný servis a silniční asistenci. finanční rok.

„Poprvé za dva roky může tento nejnovější model Škoda konečně uspokojit silnou poptávku na trhu po těchto produktech,“ řekl Merrigan.

„Zvlášť od chvíle, kdy jsme do 30. června zavedli sedmiletou záruku a aktuálně nabízíme sedm let bezplatného servisu a sedm let silniční asistence na MY23 Scala, Kamiq a Karoq, zaznamenáváme zvýšený zájem o Škodu.

„Udělali jsme ze Škody vaši oblíbenou značku pro vítěznou trifectu se speciálními aktuálními finančními nabídkami a garantovanou budoucí hodnotou – vysokou specifikací, vysokou hodnotou a jasnými vlastnickými oprávněními.“

Škoda Australia i nadále nabízí financování od 89 USD týdně v rámci své řady sedmi modelů, včetně:

Scala (89 $ za týden)

Komiks (95 $ za týden)

Fabia (98 $ za cenu)

Karaoke (108 $ za týden)

Octavia (109 $ p/w)

Kodiaq (132 $ p/w)

Super (149 $ za týden)

Pan Merrigan také navrhl, že příchod nových zásob do prodejen Škody na národní úrovni přichází v ideální době, aby majitelé podniků mohli využít okamžité slevy na aktiva federální vlády, než vyprší 30. června.

Škoda letos prodala 2466 vozů, což je o 400 více než ve stejném období roku 2022.

Mix modelů osobních vozů zahrnuje 141 variant Fabia (v současné době je tento model druhým nejprodávanějším v segmentu lehce nad 30 000 $), 172 variant Scala (šestá v segmentu pod 40 000 $) a 474 variant Octavie (třetí). Umístění ve středním v kategorii 60 000 $ a 93 v kategorii Superb (druhé v kategorii Velké do 70 000 $).

Modely SUV si vedly ještě lépe s 622 modely Kamiq (SUV pod 45 000 $), 541 variantami Karoq (střední SUV do 60 000 $) a 423 variantami Kodiaq (SUV Large pod 70 000 $) prodanými do konce dubna.