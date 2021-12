Britská tenistka Joanna Kontaová oznámila ukončení kariéry

Britská tenistka Joanna Kontaová ve středu oznámila svůj odchod do důchodu se slovy: „Právě mi došel pára.“

Třicetiletá Kontaová se dostala do čela žebříčku na č. 4 a na WTA Tour vyhrála čtyřikrát titul.

Stala se první Britkou, která se ve Wimbledonu dostala do semifinále po 39 letech, když se tam dostala v roce 2017. Byla také semifinalistkou na Australian Open (2016) a French Open (2019).

Konta to oznámila na sociálních sítích a řekla, že je vděčná, že mohla „žít mé sny“.

V rozhovoru na webu WTA Kontaová řekla, že nemá energii na to, aby se tvrdě snažila zůstat na vrcholu tohoto sportu.

„Pro mě je to jen o tom, dát svou emocionální, mentální a fyzickou pohodu do pozice, abych vložil energii a práci do toho, abych to dokázal,“ řekl Konta. „Je to pojítko schopnosti přesvědčit sám sebe, že tě to bolí. Právě mi došly síly.“

„Všechny důkazy nasvědčují tomu, že jsem to v této profesi nedělala,“ uvedla Kontaová ve svém prohlášení.

„Ale mé štěstí bylo ztělesněno v lidech, kteří vstoupili do mého života a ovlivnili mou existenci způsoby, které přesahovaly tenis,“ napsala. „Jsem těmto lidem tak vděčný. Víš, kdo jsi.“

Australský rodák Konta zakončil rok na 113. místě.

___

Více AP Sports: https://apnews.com/hub/apf-sports a https://twitter.com/AP_Sports