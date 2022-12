22 nových her pro PS5 a PS4 přichází příští týden do PS Plus Extra a Premium

Kompletní sestava je následující:

PS Plus Extra

PS Plus Premium

Tentokrát to byl skvělý měsíc, protože PS Plus Extra opět přineslo zboží. Sony vede WWE 2K22 jako hlavní přírůstek a my jsme byli trochu okouzleni kouskem wrestlingu 2K Sports a popsali to jako „zpět do formy“ v Máme hodnocení 7/10. Je třeba poznamenat, že WWE 2K22 bude k dispozici až později, 3. ledna 2023.

Partnerství Sony s Ubisoftem se i nadále vyplácí členům, a to nabídkou tria hodnotných titulů Far Cry. I když jsme cítili, že Far Cry 5 je trochu bezpečný, stále ho zkoušíme 7/10 v naší recenziCož je skvělé pohodlné jídlo. Když už jsme u toho, Judgment, Yakuza Like a Dragon a Yakuza 6: Song of Life by měly pomoci nasytit generální opravu Ryu Ga Gotoku Studio. Níže se můžete podívat na naše recenze:

Jinde inovativní logická hra The Pedestrian stojí za váš čas a je to ta, kterou jsme zaznamenali 8/10 v naší recenziPomineme-li drobné frustrace, The Pedestrian je skvělá logická plošinovka, která vyčnívá z davu. Pro ty, kteří hledají jedinečný zážitek z vyzvedávání a hraní, se investice vyplatí. Oba tituly Středozemě byly oceněny, když byly poprvé vydány.

Mezitím má PS Plus Premium o měsíc lepší – i když ve srovnání s PS Plus Extra stále nevypadá tak skvěle. Exkluzivita Ninja Theory pro PS3, legendární Heavenly Sword, se připojuje k řadám cloudového streamování spolu se dvěma staršími tituly: Ridge Racer 2 pro PSP a Oddworld: Abe’s Exoddus pro PS1.