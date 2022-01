„Trouba“: Argentina peče v rekordní vlně veder

BUENOS AIRES (Reuters) – Argentina čelí historické vlně veder s teplotami stoupajícími nad 40 stupňů Celsia (104 stupňů Fahrenheita), což z této země na čas dělá nejžhavější místo na planetě, zatěžuje rozvodné sítě a nutí obyvatele je hledat. Útočiště ve stínu.

Vzhledem k tomu, že teploty v některých částech jihoamerické země vyšplhaly na přibližně 45 stupňů Celsia (113 stupňů Fahrenheita), statisíce lidí zůstaly bez proudu. Selhaly elektrické sítě V a okolí hustě obydleného hlavního města Buenos Aires. Přečtěte si více

„Přišel jsem domů a byli jsme bez elektřiny a v domě byla trouba,“ řekl Jose Casabal (42), který vzal své děti, aby našly místo, kde se ochladit. Tak jsem je vzal k babičce na koupání v bazénu.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Teploty v Argentině, kde suché a horké počasí vytvořené vzorem počasí La Nina již zasahuje úrodu, znamenaly, že to bylo několik hodin nejteplejším místem na Zemi a zabralo části Austrálie, které se v noci ochladily.

„Dokonce brzy ráno bylo velmi horko, asi 31 stupňů,“ řekl Gustavo Barrios (34) o Tigre, když seděl ve stínu některých stromů. „Nemám doma klimatizaci a byli jsme jen s ventilátorem, který foukal horký vzduch. To se nedá vydržet.“

Místní vůdci varovali obyvatele, aby se nevystavovali slunci v nejteplejších částech dne, nosili lehké oblečení a zůstali hydratovaní.

Prodejce čeká na zákazníky ve svém obchodě během výpadku proudu uprostřed vlny veder v Buenos Aires, Argentina, 11. ledna 2022. REUTERS/Agustin Markarian Přečtěte si více

„V těchto dnech musíme být velmi opatrní,“ řekl Horacio Rodriguez Laretta, starosta Buenos Aires.

Vlna veder byla mimo mapy a mohla by vytvořit rekordy v zemi, řekl meteorolog Lucas Berengwa.

„Jedná se o vlnu veder s mimořádnými charakteristikami, s extrémními teplotními hodnotami, které budou analyzovány i po jejím dokončení a mohou generovat historické záznamy o teplotě a vytrvalosti v Argentině,“ řekl.

U některých to vyvolalo otázky o změně klimatu a extrémnějším počasí. Argentina v posledních letech zažila mimořádné množství lesních požárů kolem své hlavní říční delty a hlavní řeka Paraná klesla na téměř 80 let vodní hladiny.

„Vždy jsem se tu narodila v mírném klimatu a viděla jsem, jak se teplota v průběhu let měnila, a nebylo to to, na co jsme zvyklí,“ řekla Marta Loroso (59), architektka.

„Tohle s nízkým tlakem mě fakt zabíjí, nevydržím to. Piju litry vody a dělám, co můžu. A k tomu všemu žádná elektřina. Nevím, co mám dělat.“

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

(Reportáž Juan Bustamante) Střih Adam Jordan a Sandra Mahler

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.