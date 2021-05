Pongani Sungu byl povolán svědčit v rasistickém odvolání českého hráče

Sportovní

Hvězdný záložník Bafana Bafana Pongani Jungu byl zatažen do další kontroverze v zámoří, ale 28letý hráč tentokrát neudělal nic špatného.

Očekává se, že Jungu, který se v únoru dostal na titulní stranu poté, co byl zakázán kvůli porušování protokolů Covit-19, zatímco byl zapůjčen ve skotském Rangers, poskytne důkazy v již existujícím případu rasového zneužívání – prostřednictvím videokonferenčního hovoru. Odvolací výbor UEFA ve středu.

Vyplývá to z posledních 16 střetů Evropské ligy mezi skotskými Rangers a českou Slavií Brock v březnu.

Krok: Jung a odvolání společnosti byly zamítnuty

Během tohoto výbušného zápasu pražský obránce Andrzej Codella údajně označil záložníka Rangers Glenna Camaru za „opičího opice“, který byl na 10 zápasů vyloučen ze strany UEFA poté, co byl prokázán vinným ze zneužití Junguova týmu. -Vyrobeno.

Doporučili jsme vyslechnout několik svědků a znalců na ústní slyšení příští týden. Vítáme příležitost diskutovat o tomto tématu v širších souvislostech než písemná podání,

Zpravodajské agentury ve Skotsku a Velké Británii uvedly, že právníci Codella zatáhli Jungu do diskuse, aby svědčil, a tvrdili, že jeho původní prohlášení bylo v rozporu s Camarovým.

Codella může od příštího měsíce tvořit tým České republiky na mistrovství Evropy.

“Příští týden jsme doporučili vyslechnout několik svědků a znalců k ústnímu slyšení. Vítáme příležitost diskutovat o této záležitosti v širších souvislostech, než jsou písemná vyjádření,” uvedl Codellaův právník René Sciencio podle The Sun and the Evening Glasgow Times.

Sciencio a jeho tým věří, že Junguovo původní prohlášení bylo v rozporu s Kamarovým.

Očekává se, že budou svědčit pražští africkí hráči, útočník Senegalu Abdalla Sima a křídlo Pobřeží slonoviny Simon Deli.

Camara, která se narodila ve Finsku, pochází ze Sierry Leone.

Mezitím byl Jungu a jeho hráči Rangers, kteří dostali šest zápasů za porušení Govt-19, minulý měsíc zamítnuta jejich odvolání.

Krok: V táboře Bafana došlo ke krizi

Poté, co pomohl Rangers s jejich prvním titulem ve skotské Premier League od roku 2011, se Jung vrátil do svého mateřského klubu Amiens SC ve Francii.

Tento titul je první velkou trofejí pro hráče z Tutsa Township v Egurhuleni, protože Mamelodi v roce 2016 opustil Sundowns pro Portugalsko, aby sloužil v zámoří.