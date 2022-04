R&AW Agent PMO Zaměstnanec: Podvodník nosí mnoho klobouků

Policie zatkla podvodníka, který oklamal ženu o 89 milionů rupií tím, že ji přiměl věřit, že je zaměstnancem PMO, agentem R&AW a auditorem IB.

Obyvatel Rajajinagaru, Arahanth, byl laskavý, když se před třemi lety na výletě do Kuala Lumpur setkal se Sunul Saxenou (31) a představil se jako zaměstnanec v kanceláři předsedy vlády. Vyměnili si čísla a několikrát se setkali v Bengaluru.

Saxena po nějaké době neúspěšně požádala o vízum do Itálie a České republiky. Požádala ho, aby věděl, proč byla její žádost zamítnuta. Slíbil, že tak učiní. V lednu 2020 jsem dostal vízum. Arahanth jí řekl, že vízum bylo schváleno s „osobním zásahem“ prezidentova osobního asistenta a úředníků ambasády. Saxena byla nadšená a v únoru téhož roku podnikla cestu do Evropy.

V prosinci 2020 Arahanth Saxenu kontaktoval a řekl jí, že její žádost o vízum na rok 2019 byla zamítnuta, protože některé země, včetně Francie, Rakouska, Nizozemska a České republiky, ji zařadily na „černou listinu“. Později ji vyděsil, že si ji Francie, Itálie, Rakousko a Česká republika objednaly podle protiteroristického zákona. Varoval, že jejímu bratrovi a jeho ženě, kteří žijí ve Spojených státech, hrozí vyhoštění. Zastrašování posunul na jinou úroveň a tvrdil, že nedostane vízum na cesty do zahraničí a může také přijít o práci.

Sunol byla nevysvětlitelně tak vyděšená, že se dostala do jeho pasti a prosila ho, aby ji zachránil. V té době Arahanth odhalil svou druhou falešnou identitu: identitu zpravodajského důstojníka. Řekl, že pracoval v back office oddělení pro výzkum a analýzu (R&AW) v Dillí a slíbil jí pomoc. Měl ale jednu podmínku: musela vytlačit bombu.

V září 2021 Arahanth Sonul řekl, že Rakousko, Česká republika a Itálie souhlasily se stažením obvinění proti ní, pokud zaplatí pokutu 7,5 tisíce eur (více než 6 milionů rupií). Smlouval jsem o tom a mezi únorem a zářím loňského roku jsem převedl 89 000 Rs na bankovní účet. Slíbil, že peníze po 10 letech vrátí. Pak jí vzal pas s tím, že ho Francie požaduje.

Aby mu uvěřila, Arahanth ji jednou vzal na policejní stanici ve Whitefieldu, do kanceláří CID a na nejvyšší policisty. Tam předstíral, že sleduje její případ. V kanceláři CID se vydával za zpravodajského důstojníka. Žádný důstojník nežádal o jeho ID, protože příspěvky, které zmínil, jsou uctivé a citlivé,“ řekl S. Gerish, DCP (Whitefield).

Arahanth byl nakonec zatčen 28. dubna inspektorem belandurské policie Mahendrou Kumarem KH. Policie uvedla, že byl nezaměstnaný, ale pravidelně cestoval do zahraničí, což by mu mohlo vnuknout myšlenku oklamat zahraniční cestovatele. Policie mu zmrazila 16 bankovních účtů a cestovní doklady a také knihu, do které si zapisoval své výdaje a finanční transakce. Policie ho vyslýchá ve vazbě.