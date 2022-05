Letní hry byly hotové rychle, aby skončily dvěma rychlými závody Elden Ring

Páni, co se stalo od ledna, kdy Awesome Games Done Quick skončilo? No, záhadné malé RPG s názvem Elden Ring bylo vydáno z jednoho důvodu – a závodníci okamžitě přišli na to, jak ho rozlousknout a porazit během několika minut. Letošní letní hry „Done Quick“ mají odstartovat v červnu a vysoce efektivní herní týden nebude zakončen dvěma závody Elden Ring.

Letní hry začínají rychle od 26. června do 3. července a finále začne 2. července kolem 19:25 PDT / 22:25 EDT nebo 3. července ve 2:25 GMT / 3: 25 GMT. První kolo bude mít český Speedrunner katalyzátor, který aktuálně drží rekord ve všech závodech bossů v Dark Souls i Dark Souls Remastered. katalyzátorz je také aktuálním držitelem rekordu pro všechny operace s pamětí provedené v Elden Ring na PC, provedené za méně než dvě hodiny vyhrazené všem operacím s pamětí v SGDQ.

Výročí jsou jedinečné předměty, které drží vybraná skupina mocných šéfů Elden Ring. K dokončení všech památníků bude muset katalyzátor porazit nejen všechny hlavní příběhové bossy (jako jsou Malenia a Radahn), ale také několik volitelných bossů, jako je duch Regal Ancestor.

Na závěr týdne provede HYP3RSOMNIAC jakékoli % úniku z Elden Ringu. To vyžaduje pouze, aby se hráč jakýmkoli způsobem dostal ke kreditům a rychlí běžci ukázali, že je možné to udělat za méně než 10 minut.

V plánu letošního SGDQ je spousta dalších skvělých rychlých zájezdů, které vyberou peníze pro humanitární nevládní organizaci Lékaři bez hranic. Můžete se odhlásit Kompletní rozvrh SGDQ Podívejme se, co se seřadilo – těšíme se na Sunnymuffinův 35minutový Tunic run, stejně jako na 100% běh Doom Eternal na hodinu MuteD6 na Nightmare Restricted.