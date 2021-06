Proč by se Skotsko nemělo bát Velké Británie, Chorvatska a České republiky v jejich skupině Euro 2020

Je to dlouhé, únavné, nechutné a poněkud ničivé čekání na návrat do země na finálový zápas smysluplné soutěže.

Za posledních 23 let proběhlo několik obrovských turnajů, včetně play-off Anglie, Itálie na Mount Florida a kontrastního nizozemského dvojitého titulu, ale jen málo.

V tabulce výše je neuvěřitelná příležitost vytvořit dokonalou historii. Jít na zápasy byla výhra, ale především to skončilo běh porážky.

Nyní může tento tým hráčů vylepšit slogan „návratu do finále“ a stát se vůbec prvním známým týmem v historii země, který postoupí na týmovou úroveň.

Vezmeme-li v úvahu hráče, týmy a manažery, kteří se v minulosti snažili a selhali, byl by to zlatý čestný odznak.

Co ty víš? Tento Skotsko Není třeba věřit, že projdete posledními dveřmi do VIP oblasti poslední šestnáctky.

Nelíbí se jim, když se jim dostanete do tváře. Albánie to ukázala v nedávném přátelství. Adams, Lyndon Dykes, John McKinnon, Stuart Armstrong, Ryan Christie účtují, a Vzrušující domácí setkání„Ve svém prvním zápase se to divákům nebude líbit. Existuje reálná šance, že strana Jaroslava Shilhy, který zaplatil hodně duševní energie na ochranu Ontreja Kudelly, který byl uznán vinným z rasového zneužívání esa Rangers Glenna Camaru, bude pronásledován, spěšně a v podstatě se udusil.