Co potřebujete vědět o nových možnostech úprav a zrušení odeslání pro iMessage

Existují však určitá upozornění. Pro začátek to tak úplně není Stealth úsilí: Příjemci obdrží upozornění, že zpráva nebyla odeslána nebo upravena, ale nevidí zadanou změnu.

Oba uživatelé také potřebují zasílání zpráv na zařízeních Apple, takže to nebude fungovat s výměnami Android. Nejlépe to funguje, když příjemce také používá iOS 16 – jinak dostane nepohodlný plán provedených změn. SMS zprávy nelze zrušit ani upravit.

Odesílatel by měl doufat, že příjemce neuvidí náhled původní zprávy na zamykací obrazovce, než ji upraví nebo neodešle.

jablko AAPL Twitter nedávno Doháněcí hra se hraje na platformách jako Facebook Messenger, WhatsApp a Gmail, které také nabízejí možnosti upravovat nebo mazat zprávy po jejich odeslání.Twitter nedávno oznámit Testuje schopnost uživatelů upravovat tweety.

„Vzhledem k tomu, že Twitter a Apple umožňují tuto funkci také, je to zjevně trend, který od těchto platforem požaduje mnoho mobilních uživatelů,“ řekl Lian Jye Su, ředitel výzkumu společnosti ABI Research pro výzkum trhu. „Vzhledem k tomu, že bariéra pro změnu platforem pro zasílání zpráv je téměř nulová, bohaté a snadno použitelné funkce se staly kritickou konkurenční výhodou.“

I když jsou to běžné požadavky, Úpravy a zrušení odesílání zpráv mohou mít nezamýšlený dopad na transparentnost a odpovědnost, zejména na veřejných platformách, odstraněním nebo pozměněním písemného záznamu. Podle Ramona Lamase, analytika společnosti IDC, může Apple dát najevo, že zpráva byla upravena, pomoci zachovat určitou transparentnost.

I s těmito novými možnostmi však Lllamas lidem doporučuje, aby si přečetli, co posílají, „protože se vám to může vrátit… i když to upravíte.“

iOS 16 je nyní k dispozici pro jakýkoli model iPhonu pocházející z iPhonu 8, který byl vydán v roce 2017. Mezi další pozoruhodné nové funkce iMessage patří možnost označit zprávy jako nepřečtené, aby bylo snazší na ně později odpovědět, a možnost nedávného obnovení smazané zprávy po dobu až 30 dnů.