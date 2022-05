Rus byl odsouzen k doživotí v prvním procesu s válečnými zločinci na Ukrajině

Kyjev, Ukrajina (Associated Press) – Zajatého ruského vojáka, který se přiznal k vraždě civilisty, v pondělí ukrajinský soud odsoudil k doživotnímu vězení – maximálnímu – kvůli náznakům, že Kreml může následně stíhat některé bojovníky, kteří zabili civilní. Vzdal se v ocelárnách v Mariupolu.

Mezitím, ve vzácném veřejném vyjádření odporu vůči válce z řad ruské elity, rezignoval veteránský diplomat Kremlu. Svým cizincům poslal sžíravou zprávu, ve které o invazi řekl: „Nikdy jsem se za svou zemi nestyděl tak jako 24. února.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj také vyzval k „maximálním“ sankcím vůči Rusku Ve videoproslovu ke světovým lídrům a generálním ředitelům na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

A na bojišti vypukly tvrdé boje o Donbass na východě, když ruské síly zesílily bombardování. Města, která nejsou pod ruskou kontrolou, byla neustále bombardována a ukrajinský představitel řekl, že ruské síly se zaměřovaly na civilisty, kteří se snažili uprchnout.

V prvním z toho, co by mohlo být spoustou procesů s válečnými zločinci pořádanými Ukrajinou, představil ruský cenzor. Vadim Shishimarin (21) byl odsouzen k smrti 62letého muže, který byl ve dnech začátku války střelen do hlavy ve vesnici na severovýchodě Sumy. .

Člen tankové jednotky Shishimarin tvrdil, že plnil rozkazy, a u soudu se vdově po muži omluvil.

Ukrajinou jmenovaný obhájce Viktor Ovsyanikov argumentoval, že jeho klient nebyl připraven na „násilnou vojenskou konfrontaci“ a masové ztráty, kterým ruské síly čelily při invazi. Řekl, že bude pokračovat.

Ukrajinský obhájce občanských svobod Volodymyr Javorskij řekl, že jde o „velmi krutý trest za zabití jednoho člověka během války“. Ale Arif Abraham, britský právník v oblasti lidských práv, řekl, že proces byl veden „s tím, co se zdá být úplným a spravedlivým právním procesem“, včetně přístupu k právníkovi.

Ukrajinští prokurátoři vyšetřují tisíce možných válečných zločinů. Ruské síly v Mariupolu bombardovaly divadlo, kde se skrývali civilisté A hurá do porodnice . Po stažení Moskvy z celého Kyjeva před týdny byly ve městech jako Bucha objeveny masové hroby a ulice poseté mrtvolami. .

Před vynesením rozsudku Šišimarina mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Moskva není schopna vojáka bránit, ale zváží to zkusit „jinými kanály“.

Mary Ellen O’Connell, expertka na mezinárodní právo z University of Notre Dame, uvedla, že Shishimarinův proces by mohl být „extrémně škodlivý pro ukrajinské vojáky v rukou Ruska“. Řekla, že Rusko se může rozhodnout uspořádat „předstírané procesy“ s Ukrajinci, aby zvýšilo morálku svých vojáků a šířilo dezinformace.

„Mohlo by se to stát, aniž by Ukrajinci zahájili procesy,“ řekl O’Connell. „Ale načasování naznačuje, že Ukrajinci museli a pravděpodobně stále měli, aby Rusové nemohli říci: Děláme jejich vojákům jen to, co oni našim.“

Ruské úřady pohrozily soudy pro zajaté Ukrajince – jmenovitě pro bojovníky, kteří se zdržovali u ztroskotané ocelárny Mariupol, poslední bašty odporu ve strategickém jižním přístavním městě. Vzdali se a byli zajati minulý týden, kdy Moskva tvrdila, že dobytí Mariupolu bylo dokončeno.

Hlavní ruský vyšetřovací orgán uvedl, že má v úmyslu vyslechnout obránce Mariupolu, „aby identifikovali nacionalisty“ a určili, zda byli zapojeni do zločinů proti civilistům.

Ruské úřady se zmocnily ultrapravicového původu jednoho z tamních pluků, označily bojovníky pluku Azov za „nacisty“ a obvinily jejich velitele bez důkazů z „mnoha zvěrstev“. Ruský generální prokurátor požádal nejvyšší soud země, aby prapor Azov klasifikoval jako teroristickou organizaci.

Rodinní příslušníci bojovníků požadovali, aby byli nakonec vráceni na Ukrajinu v rámci výměny zajatců.

Boris Bondarev, zkušený ruský diplomat v kanceláři OSN v Ženevě, rezignoval a poslal dopis odsuzující „agresivní válku“ ruského prezidenta Vladimira Putina. „To, co teď moje vláda dělá, je neúnosné,“ řekl Bondarev agentuře AP.

Bondarev ve svém dopise uvedl, že ti, kdo si představovali válku, „chtějí jen jednu věc – zůstat u moci navždy, žít v nevkusných luxusních sídlech, plavit se na jachtách podobných tonáží a nákladem jako celé ruské námořnictvo, užívat si neomezenou moc a úplná beztrestnost.“

Řekl také, že ruské ministerstvo zahraničí je především o „vybuzení válek, lží a nenávisti“.

Na Davoském fóru Zelenskyj řekl, že sankce proti Kremlu by měly jít ještě dále. Naléhal na embargo na ruskou ropu, úplné přerušení obchodu a stažení zahraničních společností ze země.

„Sankce by měly být takové: měly by být maximální, aby Rusko a každý další potenciální agresor, který si přeje vést brutální válku proti svému sousedovi, jasně znali bezprostřední důsledky svých činů,“ řekl Zelenskyj, který byl přijat s důstojným postavením. ovace. .

Jinde se v pondělí sešlo téměř 50 vůdců obrany z celého světa a dohodlo se na vyslání pokročilejších zbraní na Ukrajinu, včetně raket na ochranu jejího pobřeží, řekl novinářům americký ministr obrany Lloyd Austin.

Na bitevním poli ruské síly zesílily bombardování oblasti Donbass, východního průmyslového centra uhelných dolů a továren, které Rusko hodlalo dobýt.

Guvernér Doněcké oblasti Pavlo Kirilenko uvedl, že v pondělí tam při ruských útocích zahynuli tři civilisté a u Luhanské oblasti pokračovaly těžké boje. Donbass se skládá z Doněcké a Luhanské oblasti.

Řekl, že Rusové zničili města ve snaze je ovládnout. Řekl, že jen asi 320 000 z 1,6 milionu předválečných obyvatel regionu stále stojí a ruské síly se zaměřují na úsilí o evakuaci.

Zabíjejí nás. „Během evakuace zabíjejí místní obyvatele,“ řekla Kirilenko.

V předvečer tříměsíčního výročí začátku války Zelenskyj řekl, že čtyři rakety zabily 87 lidí ve městě Desná, 55 km severně od Kyjeva.

Ve svém večerním projevu k národu Zelenskij řekl, že Rusové nyní soustředili své síly na města Donbasu a „pokoušejí se zničit veškerý život“.

V Luhanské oblasti, řekl mluvčí OSN Stephane Dujarric, místní úřady oznámily, že byl zničen most vedoucí do administrativního centra Severodoněcku, takže částečně obležené město je dostupné pouze po jedné silnici.

Někteří z těch, kteří uprchli z Doněcké oblasti, sdíleli své utrpení.

Už tři měsíce nevidíme slunce. „Jsme téměř slepí, protože jsme byli tři měsíce ve tmě,“ řekla Risa Rypalko, která se s rodinou ukryla nejprve v jejich sklepě a poté v protileteckém krytu ve škole, než uprchla z vesnice Novomichalevka. „Svět to měl vidět.“

Její švagr Dmytro Khalyabin řekl, že vesnici zasáhlo těžké dělostřelecké ostřelování. Řekl: „Domy jsou ničeny.“ „To je hrůza.“

Picatoros hlásil z Kramatorsku na Ukrajině. Přispěli reportéři Associated Press Juras Karmanau ve Lvově, Andrea Rosa v Charkově, Danica Kirka v Londýně a další pracovníci AP po celém světě.

Sledujte zpravodajství AP o válce na Ukrajině: https://apnews.com/hub/russia-ukraine