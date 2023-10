Vysvětlení kontroverze Cait Sith ve Final Fantasy VII Rebirth

Vlastně hru předělal Populární a vlivný jako Final Fantasy VII Vždy to byla děsivá vyhlídka, dokonce i před rokem 2020 Remake FFVII Udělal odvážný krok, aby se přerámoval jako spíše popisné textové zkoumání stejné myšlenky Z remaku Třicátý sedmý. Ale když tato možnost musí vyvážit nostalgii generací fanoušků s reálnými kulturními vlivy, věci se stanou komplikovanějšími.

Tak tomu bylo tento týden, kdy oficiální kanály sociálních médií předělat Trilogie – a ona Další střední semestrJeho vydání je naplánováno na únor 2024. Znovuzrození FFVII– Potvrzeno, jak bude hra vyslovovat jméno jednoho z mnoha nových členů party, které Cloud Strife a jeho přátelé na své cestě potkají: robotická kočka Cait Sith. Jeden ze členů strany uvedený v druhé kapitole tvořivý Final Fantasy VIIKate Sith je malá černobílá robotická kočka poté, co se krátce objevila během událostí roku předělatstanete se plnohodnotným členem party Nové narození.

Když byla představena Cait Sith, hráči znali jméno pouhým přečtením. V originále nebyl žádný hlasový projev Třicátý sedmý, jeho dialogy se hrají spíše prostřednictvím kusů textu než plného zvukového prostředí očekávaného od mnoha moderních her. Došlo k mnoha pokračováním a dodatkům k širšímu příběhu Final Fantasy VII V desetiletích od jeho debutu — z filmů jako Příchod dětí Pro dílčí hry jako Státní hymna Cerberu– která od té doby poskytuje hlasy postav a objasňuje výslovnost prvků z původní hry, včetně jména Cait Sith. Ale uvědomělých lidí je víc Final Fantasy VII Pouze ti, kteří hráli původní hru, znají většinu dodatečného materiálu. Pak je to pravděpodobně takové, jaké to je, když jste relativně mladí a hrajete něco takového Třicátý sedmý Poprvé, jak bylo mnoho z jejích největších fanoušků – otázka, jak se má vyslovovat jméno jako „Cait Sith“, se stává nezbytnou pro… Nové narození Odpovědět. A tak tu máme jednoduchou zprávu od Square Enix: Nové narození Jméno Kate Seth bude vyslovováno jako „Kate Seth“.

„Viděli jsme, že se vás hodně ptáte, takže doufáme, že to pomůže!“ oficiální Final Fantasy VII Účet na platformě X, dříve známé jako Twitter, zveřejnil neškodně, aniž by si byl vědom toho, že včera vyvolal bouři kontroverze a zmatku. Někteří lidé se radovali, povzbuzovali je, že způsob, jakým po léta četli jméno ve svých hlavách, byl nyní „kánon“, a někteří lidé byli zmatení, jak vyslovit Cait Sith jinak. Ale i když lze odpověď Square Enix očekávat u mnoha z těchto hráčů, je to převážně fonetická výslovnost, která dává smysl každému, kdo zažil „Cait Sith“ pouze tím, že si jej přečetl v originále. Třicátý sedmý-Pro každého, kdo je obeznámen s reálnými kulturními vlivy, které inspirovaly jméno Kate Sith, se začínají tvořit problémy.

Jako mnoho položek Final FantasyInu, fantasy, herní série je odedávna založena na folklórních prvcích a bytostech z Prostřednictvím skutečného světa a mytologie. Od fantazijních základů, jako jsou orkové, zlobři, orkové a mnoho dalších tvorů, až po božské bytosti, které inspirují vyvolávající božstva série – jako je Odin, Šiva, Ifrit, Leviathan, Quetzalcoatl a mnoho dalších – vliv náboženství v reálném světě. a mytologie dál Final Fantasy Obecně je od jeho počátků nepopiratelný. Výjimkou není ani Kate Sith, která sdílí jméno a celkovou vizuální identitu Kočka Sith, přízračná černá kočka z lidových příběhů napříč starověkým Skotskem a Irskem. Říká se tomu také Kočičí dámaV keltské mytologii se věří, že je schopen krást duše nedávno zesnulých; Přátelé a rodina hlídali těla svých milovaných, aby odvrátili pozornost tvora od přechodu přes mrtvolu a nárokování si duše zesnulé osoby dříve, než to udělali bohové. V gaelštině a irštině je výslovnost Cait Sith blíže k ‚Khaet Shee‘, s důrazem na delší hlásku ‚ae‘ – výslovnost, která je také značně aproximovaná v Final Fantasy VIIJaponský text, kde je jméno Kit Sith vyslovováno katakanou Keto věc.

Právě v tomto nepoměru mezi gaelskou výslovností a fonetickou výslovností Final Fantasy VII Rozšířilo se a nyní se o něm píše na blogu Nové narozeníkde vznikly obavy . Gaelský jazyk je po staletí na ústupu a od té doby, co skotský parlament schválil zákon o gaelštině z roku 2005, Skotsko podniklo kroky k zajištění historie gaelského jazyka a jeho budoucího přežití jako jednoho z národních jazyků země. Podle sčítání v roce 2011Pouze 1,7 % skotské populace starší tří let umí mluvit, číst, psát nebo rozumět gaelštině – přibližně 87 000 lidí – přičemž pouze 0,6 % z tohoto počtu má mezioborové znalosti jazyka. Přestože prudký úpadek jazyka před 21. stoletím z velké části stagnoval, částečně kvůli vzdělávacím iniciativám, gaelština zůstává umírajícím jazykem s nedostatečnými zdroji a jazyky, které jsou nyní zahlceny zdroji přidělenými do sérií, jako je např. Final Fantasy Který bere svůj vlastní výklad jazyka a přepisuje ho pro negaelské mluvčí.

Pokud na Googlu hledáte „Výslovnost Kate Sith“, nyní pravděpodobně najdete výsledky související s Final Fantasy VII Charakter a novinky související s výběrem výslovnosti hlasu Square Enix Nové narození, před těmi, které se týkají keltského folklóru, který jej inspiroval, nebo zdrojů gaelského jazyka. Debata o tom, jak vyslovit jméno Cait Sith, je ve srovnání s ním velmi odlišná Final Fantasy SedmýDalší podobně emotivní pojmenovací řeč je překladatelská řeč Jméno Aerith Gainsboroughoznačovaný jako Aeris v původním anglickém překladu (založeném na japonštině výslovnost, Erisu).

Ačkoli jsou oba argumenty zakořeněné v nostalgii, ať už tak nazýváte Zemi nebo ne, Nebo Iris, jak byla představena anglicky mluvícímu publiku v roce 1997, Nemá to žádné důsledky pro skutečný svět, I když to pro mnohé může být nepatrné Final Fantasy Fanoušci, stejně jako jméno Kate Sith. Přestože posláním Square Enix není chránit gaelský jazyk, měli by si být alespoň více vědomi jeho dopadu. Final Fantasy Po generace adaptovala mozaiku mytologických odkazů do svého vlastního kánonu a kulturních důsledků, které přicházejí s povýšením skutečného folklóru a mytologie do vlastních příběhů a postav.

