Vůdce thajské strany Move Forward, PETA, je v parlamentním hlasování o premiérovi nezletilý

Bangkok – Bangkok (AP) –

Šéf thajské progresivní politické strany, která v květnových všeobecných volbách vytlačila své soupeře na překvapivé první místo, ve čtvrtek neuspěl ve své původní snaze přimět parlament, aby jej jmenoval novým premiérem země.

Při hlasování na společném zasedání Sněmovny reprezentantů s 500 křesly a Senátu s 250 křesly zvítězil Peta Limjarunrat s 324 hlasy v prvním kole hlasování, což je nedostatek 376 křesel potřebných k tomu, aby se stal premiérem.

Jeho strana Move Forward se umístila na prvním místě ve volbách 14. května, po kterých dal dohromady osmistrannou koalici, která dohromady získala 312 křesel, zdravou většinu ve Sněmovně reprezentantů.

Ale silná opozice v Senátu, jehož členové jsou převážně konzervativní a zásadně proti reformnímu programu Peteovy strany, jeho šance v prvním hlasování zjevně odsoudila k záhubě. Pouze 13 senátorů podpořilo nabídku beta verze, zatímco 34 hlasovalo proti a 159 se zdrželo hlasování.

Peta poté novinářům řekl, že „přijal“ hlasování, ale nevzdal se. Výsledek byl podle něj za očekáváním a poděkoval senátorům, kteří pro něj hlasovali.

Největší oblastí sporů mezi liberály Move Forward a neochvějně konzervativním Senátem je kampaň PETA, která se zavázala pozměnit zákon, který by trestal hanobení královské rodiny od tří do 15 let vězení.

Monarchie je pro členy monarchie v Thajsku posvátná a i drobné reformy, které by mohly zlepšit a modernizovat obraz monarchie, jsou pro ně kletbou. Koaliční partneři v Move Forward navrhovanou právní změnu nepodpořili a další strany vyloučily, že by se kvůli myšlence ke koalici přidaly.

Velká část diskuse, která vedla ke čtvrtečnímu hlasování, se týkala zákona o vyšším právu, známého také jako paragraf 112, který je podle kritiků zneužíván k politickým účelům.

Neprůkazné ukončení čtvrtečního hlasování otevírá cestu k dalšímu hlasování, které se očekává příští týden. Bezprostředně nebylo známo, zda PETA vyvine druhé úsilí nebo odstoupí, aby umožnila kandidátovi z jiné strany ve své koalici zkusit štěstí.

Někteří oponenti otevřeně řekli, že postoj jeho strany k otázce 112 je důvodem, proč nehlasovali pro vládu pod vedením PITA. Pheu Thai, druhá největší strana v koalici se 141 křesly ve Sněmovně reprezentantů, by mohla zbystřit a pokusit se získat podporu dostatečného množství senátorů.

Pheu Thai býval kandidátem číslo jedna Královské instituce. Strana je úzce spojena s bývalým premiérem Thaksinem Shinawatrou, populistickým miliardářem, který byl svržen vojenským převratem v roce 2006, částečně proto, že její popularita prospívala monarchistům nesprávným způsobem. Strana však touží po návratu k moci a méně hlasitě podporuje reformní agendu, kterou by konzervativci považovali za extrémní, i když by byla v západních zemích považována za umírněnou.

Pokud se Pheu Thai nepodaří úspěšně prosadit kandidáta na premiéra, bude muset aliance zvážit přijetí nových členů.

PETA, bez ohledu na to, jak je případ premiéra vyřešen, čelí dalším výzvám.

Státní volební komise ve středu uvedla, že našla důkazy o Péťově porušení volebního zákona a postoupila jeho případ k rozhodnutí Ústavnímu soudu. Pokud soud případ přijme a uzná ho vinným, může přijít o místo ve Sněmovně reprezentantů, být vyloučen z politiky a hrozit mu vězení.

Už před volbami panovaly obavy, že thajský konzervativní vládnoucí establishment použije k uchycení se k moci to, co jeho političtí oponenti považují za špinavé triky. Dekádu a půl opakovaně využívá soudy a údajně nezávislé vládní agentury, jako je volební komise, k vydávání kontroverzních rozhodnutí, aby ochromila nebo přemohla politické oponenty.

Údajné porušení zahrnuje nezveřejněné vlastnictví akcií mediální společnosti, která je zakázána thajským zákonodárcům. Politický expert Thitinan Pongsudharak popisuje obvinění a další právní stížnosti proti PETA jako „podvržené“ a neochotné být tolerovány mnoha lidmi, zejména voliči, kteří ho podporovali.

„Vše záleží na tom, jak daleko chce konzervativní monarchie zajít po PETA a zabránit demokratickému výsledku,“ řekl.

V závislosti na tom, jak se to vyřeší, může být úsilí zabránit posunu beta dopředu nebezpečné a způsobit Thajsku zbytečnou bolest, řekl Michael Montesano, odborník na thajské studie, který je přidruženým vedoucím pracovníkem institutu ISEAS-Yusof Ishak v Singapuru.

„Politický systém a ti, kteří budou dominovat, potřebují v konečném důsledku větší soulad s realitou thajské společnosti a aspiracemi jejích mladších, vzdělaných členů,“ řekl Montesano. „Větší otázkou je, zda tento přechod bude bolestivý a dokonce násilný, nebo zda bude konstruktivní a poslouží tak budoucím vyhlídkám země.“