Počet úmrtí na Covid-19 celosvětově přesáhl 6 milionů

Celosvětová denní úmrtnost zaznamenala za poslední měsíc rychlý pokles, klesla z přibližně 11 000 denně ve druhém únorovém týdnu na přibližně 7 000 za den nyní – což je jedno z nejnižších počtů hlášených za poslední rok.

Ztráty jsou však stále obrovské, za poslední čtyři měsíce bylo zaznamenáno téměř milion úmrtí.

Od začátku pandemie zemřelo na COVID-19 na celém světě asi 1 z 1 300 lidí a odborníci uvedli, že oficiální počet obětí bude pravděpodobně podhodnocen.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v neděli na Twitteru uvedl, že je „příliš brzy na prohlášení vítězství“ nad Covidem-19.

USA hlásily více úmrtí na Covid-19 než kterákoli jiná země – celkem asi 960 000 případů – ale americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí odhaduje, že skutečný počet úmrtí v zemi je asi o 32 % vyšší.

Spolu se Spojenými státy, Brazílie, Rusko a Mexiko hlásí nejvyšší počet úmrtí na Covid-19 od začátku pandemie.

Světová zdravotnická organizace ve své týdenní epidemiologické aktualizaci ve středu uvedla, že úmrtí ve většině oblastí světa klesá, ale ve srovnání s předchozím týdnem stoupá jak v západním Pacifiku, tak ve východním Středomoří.

Oblast západního Pacifiku také hlásila nárůst případů za poslední týden.

Podle JHU bylo dosud celosvětově hlášeno 446 milionů případů onemocnění Covid-19.

Asi 57 % světové populace – více než 4,4 miliardy lidí – bylo plně očkováno svou primární sérií, podle údajů Our World in Data. To se ale v jednotlivých zemích značně liší. Méně než 14 % lidí v zemích s nízkými příjmy dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti Covid-19.