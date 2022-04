FF7 Remake Mod promění Barret v koncepční umění Yoshitaka Amano

obrázek : Square Enix / Amipolad / Kotaku

Nový Remake Final Fantasy VII DOD dává člena strany Barretta Wallace aktualizovaná estetika Přibližuje se konceptu před vývojem, který vytvořil slavný ilustrátor Yoshitaka Amano.

Ačkoli jsou Amanovy obrazy známé tím, že do populárního seriálu o hraní rolí vnášejí nádech éterické elegance, jeho vynikající umělecká díla se v něm odrážejí jen zřídka. Final Fantasy Hry samotné. To neznamená, že franšíza nemá hezké vizuální prvky, ale stěží to vypadá jako Amanovy jedinečné ilustrace.

„Cítím, že to, co jsem do franšízy přidal, je, že můj přístup se liší od přístupu vývojáře hry,“ řekl Amano. žebrovaný během 2017 se zpětnou platností na originálu Final Fantasy VII. „A myslím, že to dává umění více prostoru – nejen něco, co se hodí ke hře.“

Snímek obrazovky : Square Enix / Amipolad

Možná proto se mi to tak líbí Remake Final Fantasy VII moderní. Nejen, že je inspirován Amanovým převážně nerealizovaným koncepčním uměním, ale také se zaměřuje na Barreta, který má jakýsi větší rámec, který si v portfoliu umělce příliš nehraje kvůli jeho zaměření na více waif-jako design postav.

Ve skutečnosti, zatímco Amano se plnil brzy Final Fantasy VII Našel jsem pouze jeden koncept obsahující Cloudova spojence vyzbrojeného zbraní, což přirozeně ztěžovalo vývoj modu.

„[T]Není mnoho umění, které by se dalo použít jako reference, takže jsem si ponechal všechny viditelné části: culík, lem kožešiny, náušnice, piercing do obličeje,“ napsal tvůrce modu Amiibolad v popisu Nexus Mods. „Zbytek je můj interpretace volných tvarů a vzorů Amano a samozřejmě: korálky!“

Amibolad, od Kotaku Dříve zvýrazněni za svou práci na Ctižádost Dech divočiny projektobsahuje několik variant s Barret mod, který dává hráčům různé barevné palety pro nový outfit.

S tímto vydáním nyní nová akce Amiibolad zahrnuje kostýmy inspirované Amano pro každého hrát Obřad člen v Remake Final Fantasy VIIVšechny byly propuštěny během posledního měsíce. Zaneprázdněný!