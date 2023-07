SpaceX vypustila dalekohled Euclid ke studiu temného vesmíru

„Pokud zjistíme, že to není konstanta, ale něco, co se v průběhu času mění, bude to revoluční,“ řekl Xavier Dupac, kosmolog ESA na misi Euclid, „protože to nahradí to, co je známo o základní fyzice.“ Takový objev by mohl vrhnout světlo na konečný osud toho, co se zdá být naším stále se rozšiřujícím vesmírem.