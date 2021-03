Mezihvězdný objekt je fragment planety ve tvaru cookie

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) – Prvním známým návštěvníkem naší mezihvězdné sluneční soustavy není ani kometa, ani asteroid, jak se původně předpokládalo, a nevypadá jako doutník. Nová studie říká, že záhadný objekt je pravděpodobně pozůstatkem světa podobného Plutu, který vypadá jako cookie.

Astronomové na Arizonské státní univerzitě tento týden uvedli, že 45 metrů dlouhé UFO se zdá být vyrobeno ze zmrzlého dusíku, stejně jako povrch Pluta a největšího Neptunova měsíce Tritonu.

Autoři studie Alan Jackson a Stephen Desch se domnívají, že srážka způsobila, že kus ledu pokrytý dusíkem padl před 500 miliony let, a poslal tento kousek jeho hvězdného systému k našemu hvězdnému systému. Za načervenalé pozůstatky se považuje část jejich původního já, jejich vnější vrstvy odpařené kosmickým zářením a v poslední době i slunce.

Název dostal Oumuamua z Havaje po skautech na počest havajské hvězdárny, která ho objevila v roce 2017.

Viditelný pouze jako přesný bod světla vzdálený miliony kilometrů při jeho nejbližším přiblížení, bylo zjištěno, že pochází z naší sluneční soustavy, protože jeho rychlost a dráha naznačují, že neobíhá kolem Slunce ani nic jiného.

Jediným dalším objektem, u kterého bylo potvrzeno, že se odchyluje od jiného hvězdného systému v našem systému, je kometa 21 / Borisov, která byla objevena v roce 2019.

Ale co je Oumuamua? Nezapadalo to do známých kategorií – vypadalo to jako asteroid, ale rychle to vystřelilo jako kometa. Na rozdíl od komety neměl viditelný ocas. Mezi kometou a asteroidem se otáčely spekulace sem a tam – a dokonce se předpokládalo, že by to mohl být zvláštní artefakt.

„Každý má zájem o mimozemšťany a tento první objekt mimo sluneční soustavu musel lidi přimět myslet na mimozemšťany,“ uvedl Dish ve svém prohlášení. „Ale ve vědě je důležité nedělat závěry.“

Pomocí svého lesku, velikosti a tvaru – a tlačeného únikem materiálů, které neprodukovaly viditelný ocas – vytvořili Jackson a Dish počítačové modely, které jim pomohly určit, že Oumuamua byl s největší pravděpodobností kusem dusíkatého ledu, který se postupně eroduje. tenké mýdlo s použitím.

Jejich příspěvek byl zveřejněn v úterý Americkou geofyzikální unií a byl také představen na Planetární a měsíční vědecké konferenci, která se obvykle koná v Houstonu, ale letos je hypotetická.

Ne všichni vědci kupují novou interpretaci. Avi Loeb z Harvardské univerzity zpochybňuje výsledky a drží se své hypotézy, že tělo vypadá více uměle než přirozeně – jinými slovy, něco z mimozemské civilizace, snad lehká plachta. Tomuto tématu se věnuje jeho nedávno vydaná kniha Mimozemšťan: První známka inteligentního mimozemského života.

Vzhledem k tomu, že Oumuamua se liší od komet a asteroidů – a něco, co jsme nikdy předtím neviděli – „nemůžeme si dovolit„ obvyklý obchod “, jak tvrdí mnoho vědců, napsal Loeb ve středu ve svém e-mailu.„ Pokud přemýšlíme o „něčem, co“ Nikdy předtím jsme neviděli. “Potom musíme nechat hypotézu umělého původu na stole a shromáždit více důkazů o tvorech stejné třídy.”

Když byl Oumuamua v nejbližším bodě k Zemi, zdálo se, že je šestkrát širší než jeho tloušťka. Jedná se o přibližné proporce jediného čipu z destičky Oreo cookie, poznamenal Dish.

Nyní to zašlo tak daleko, za oběžnou dráhu Uranu, více než 2 miliardy mil (3,2 miliardy km) – a je příliš malé na to, aby bylo vidět, dokonce ani s Hubblovým kosmickým dalekohledem. Výsledkem je, že Jackson řekl, že astronomové se budou muset spolehnout na původní pozorování a doufejme, že budou i nadále zlepšovat své analýzy.

V době, kdy tělo začne opouštět naši sluneční soustavu kolem roku 2040, se poměr stran podle Descha snížil na 10 ku 1.

“Oumuamua mohla být kompatibilní s cookies, když jsme to viděli, ale brzy to bude ploché jako koláč,” řekl Dish v e-mailu.

Takto se kosmický koláč rozpadá – to je každopádně -.

