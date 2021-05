Jak odstranit posledních 15 minut z historie vyhledávání Google

Google má několik nástrojů, které vám to umožňují Kontrola vašich osobních údajů. Nemusíte se ale ponořit hluboko do nastavení vyhledávacího giganta, abyste získali rychlé hodnocení. Zde vstupuje do hry funkce „Rychlé mazání“ od Googlu, která vám umožní snadno smazat posledních 15 minut historie vyhledávání.

Prohlížeč Google Chrome na stolním a mobilním prohlížeči umožňuje mazat historii prohlížení v krocích po jedné hodině. Ale co když nechcete vymazat vše, co jste navštívili za poslední hodinu? Možná jen chcete vymazat nejnovější řetězec vyhledávání Google.

Funkce „Quick Detele“ aplikace Google odstraní posledních 15 minut z vaší historie vyhledávání. To zahrnuje nejen vyhledávací dotazy, ale také všechny webové stránky, které jste v této krátké době navštívili z aplikace Google. Neodstraní historii prohlížení z Chromu.

Příbuzný: Jak odstranit záznamy Google Assistant

Začněte tím, že otevřete aplikaci Google na adrese IphoneA IPAD, Nebo Mužského vzhledu Přístroj. Tato funkce je k dispozici pouze v mobilních aplikacích Google, nikoli na webu nebo v prohlížeči Chrome.

Dále klikněte na ikonu svého profilu, která se nachází v pravém horním rohu obrazovky.

V nabídce, která se zobrazí, klikněte pod historií vyhledávání na možnost „Smazat posledních 15 minut“.

To je vše, co musíte udělat! Posledních 15 minut vyhledávání Google a všech navštívených webových stránek bude z výsledků vašeho účtu vymazáno.

Méně praktický způsob čištění vašich informací najdete na Možnosti automatického mazání Google.

Příbuzný: Jak přimět Google, aby automaticky mazal historii webů a webů