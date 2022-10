Al Sakkari patří mezi ty, kteří chtějí překonat mezeru v závodě o postup do finále WTA

V současné době, tohle je Stala se z toho legrace.

Do konce základní části zbývají už jen tři týdny a závod o finále WTA se přiostřuje. Tento týden Agel Open 2022 v Ostravě v České republice a Monastiru v Tunisku by měl přinést určité jasno – nebo možná ne.

Světová jednička Iga Swiatek, nejlepší nasazený v Ostravě, se již kvalifikoval na koncoroční šampionát ve Fort Worth v Texasu spolu s dvojkou Ons Jabeur. A zatímco další v řadě – Jesica Pegula, Coco Gauff, Caroline Garcia a Arina Sabalenka – stojí na pevné zemi, věci dole jsou hladké.

Daria Kasatkina, nasazená č. 5 v Ostravě, je v elitní osmičce sedmá. Technicky je Simona Halepová osmá, ale pro zbytek sezony se již vyřadila.

Výsledky tohoto týdne

Veronika Kudermetová má v poslední době dobré výsledky a mohla by se prosadit v Tunisku.

Podle toho, jak se věci vyvíjejí, bude to vzrušující cesta k této kýžené konečné pozici – a šanci na všechny odměny a body hodnocení, které přináší.

Zde je pohled na soutěžící hráče:

č. 9 Maria Strašidelná: Dostala jsem se do finále v Parmě – odehrála poslední dva zápasy v jeden den – a získala 179 bodů a přeskočila Veroniku Kudretovou. Scary prohrál s Mayar Sharif v po sobě jdoucích kolech. Scari je nasazenou č. 4 v Ostravě s prvním kolem a utká se s vítězkou mezi Karolínou Plíškovou a kvalifikantkou z druhého kola.

č. 10 Veronika Kudretová: Před dvěma týdny v Tokiu se dostala do semifinále a je druhou nasazenou za Jaber na Yasmine Open Monastir v Tunisku. Příští týden by měla hrát také na San Diego Open, jednom z turnajů WTA 500.

č. 11 Belinda BencicováNa Tallinn Open v Estonsku poskočil o dvě místa tím, že se dostal do semifinále. Na 6. místě v Ostravě je jednou z 20 nejlepších hráček, které neměla hrát v San Diegu.

Top 8 finále WTA

aktuální uspořádání

Ega Swatic (9 560) Anas Jaber (4 496) Jessica Pegula (3 232) Coco Gauff (2 983) Caroline Garciaová (2 896) Arina Sabalenka (2871) Daria Kasatkina (2 831) Simona Halepová (2661) (mimo sezónu)

tučný = kvalifikovaný

č. 12 Paula Padusa: Padusa, nasazená dvojka v Ostravě, prohrála svůj první zápas v Tokiu a snaží se nabrat tempo.

č. 13 Madison Keys: První zápas prohrála v Tallinnu, ale je na hřišti v Ostravě a San Diegu.

č. 14 Beatrice Haddad Maya: Dostal jsem se do čtvrtfinále v Tallinnu a získal 35 bodů. V Ostravě je nasazená jako č. 7 a má také závodit v San Diegu.

č. 15 Annette Kontaveit: Spolu se Scary byla minulý týden velkou vítězkou, když postoupila o tři místa, když se dostala do finále v Tallinnu a nasbírala 181 bodů. Tam podlehla Barboře Krežkové 6-2, 6-3.

Další sledovanou hráčkou je Lyudmila Samsonová, která se po vítězství v Tokiu posunula do první dvacítky závodu. Zahrajete si za San Diego i Guadalajara.

Konec Agel Open 2022 by mohl mít obrovský vliv na to, kdo nakonec získá vstupenku do Fort Worth. Pokud semena vydrží, nabité čtvrtfinále bude vypadat takto: Swiatek-Haddad Maia, Kontaveit-Kasatkina, Bencic-Sakkari, Badosa-Jelena Ostapenko.

Pak je tu San Diego, které má stejné body na sérii a má sedm hráčů v top 10 a 16 hráčů v top 20. Následující týden se to konečně vyrovnalo na Guadalajara Open Akron, turnaji Hologic WTA 1000.

Ve čtyřhře Gabrielu Dabrowski a Julianu Olmos doplnily Križiková a Kateřina Sinyaková, které se kvalifikovaly ziskem titulu v Tokiu. Č. 3 Ostapenková, Lyudmyla Kichenok, č. 4 Elise Mertensová, Kudermetová, č. 5 Pegula a Gauff jsou všichni v dobrém stavu. Na bublině: č. 9 Garcia a Kristina Mladenovic a č. 10 Haddad Maya a Anna Danielina.