Konami potvrzuje návrat Silent Hill

Konečně se to stane. Deset let po poslední plné hře na Silent Hill představuje survival hororová série dlouho očekávanou kompletní sestavu.

Budoucnost série Silent Hill bude odhalena tento týden – ve středu ve 22 hodin zde ve Spojeném království.

„Vidíš ve svých bouřlivých snech to město?“ Úředník Silent Hill Cvrlikání Účet je dnes večer aktivní. „Nejnovější aktualizace série Silent budou odhaleny během #SilentHill Transmission ve středu 19. října ve 14:00 PT.“

Eurogamer Newscast: Bude zablokován nákup Activision Blizzard společnosti Microsoft za 68 miliard dolarů?

Retweetnul reklamu Masahiro Ito, který pracoval na několika příspěvcích v sérii Silent Hill jako návrhář monster a umělecký ředitel.

Takže, co očekáváme? No, v posledních několika letech jsme viděli různé šeptandy o projektech Silent Hill ve vývoji – ačkoli není nic konkrétnějšího, než nedávné objevení něčeho s názvem „Silent Hill: The SMS“, které se objevilo minulý měsíc na korejské tabuli hodnocení videoher.

samostatně, Neustále se šíří zvěsti o remaku Silent Hill 2, o kterém několik zpráv tvrdilo, že je vyvíjen studiem Layers of Fear Bloober Team. zdánlivý koncepční umění A výstřely Z tohoto projektu to také uniklo online.

Vidíš ve svých bouřlivých snech to město? Nejnovější aktualizace pro sérii SILENT HILL budou odhaleny během #tichý kopec Expedice ve středu 19. října ve 14:00. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa Úředník Silent Hill 16. října 2022

Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravovat nastavení souborů cookie



Naše nejjasnější potvrzení několika projektů Silent Hill ve vývoji přišlo začátkem tohoto měsíce, kdy Ředitel Silent Hill Christoph Gans hovořil o „několika týmech“ pracujících na „několika hrách“. Zpátky v roce 2020, manažer žvaní navrhl jsem Je čas „vytvořit nové“ [Silent Hill movie]Možná o tom ve středu také uslyšíme?

V tuto chvíli má Konami soubor Silent Hill teaser stránky K nahlédnutí – což můžete vidět níže. Další informace najdete ve středu ve 22:00 britského času.