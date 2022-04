Náhodně: Další pohled na projekt fanoušků Super Mario Galaxy DS

Galaxy Super Mario Je to jednoduše jedna z nejlepších 3D Mario her a byla hitem, když byla původně vydána na Wii v roce 2007. Přemýšleli jste někdy, jak by tato hra vypadala, kdyby byla místo toho dostupná pro Nintendo DS?

I když v minulosti došlo k podvodům a dalším, jak si možná pamatujete, nyní existuje fanouškovský projekt, díky kterému se tento sen stává skutečností. Pokryli jsme to zde na Nintendo Life minulý rok v červnu – Podívejte se na snímky obrazovky této vlastní sestavy sdílené kanálem YouTube Jesse.

Nyní v nejnovější aktualizaci prostřednictvím účtu fanoušků Super Mario Galaxy Comet Observatory na Twitteru, zdá se, že pro tuto verzi bylo vydáno „krátké veřejné demo“. Také jsme se znovu podívali na tento projekt, který se zdá být plně kompatibilní se skutečným hardwarem:

Port Homebrew Super Mario Galaxy pro Nintendo DS byl nedávno vydán jako krátké demo pro veřejnost. Projekt je vyvinut s vlastním vlastním enginem a lze jej spustit na skutečném hardwaru. pic.twitter.com/qzrQNUfjfB CometObservator 21. dubna 2022

I když je to jen malá ukázka Super Mario Galaxy DS, jsme stále stejně ohromeni, jako když jsme tento projekt původně viděli. Jak již bylo řečeno, není to nutně poprvé, co fanoušci Nintenda zašli tak daleko, aby prosadili oficiální hardwarová omezení.

Pokud byste se chtěli o tomto projektu dozvědět více, určitě se podívejte na můj předchozí příspěvek a tady je další předchozí klip, když už jsme u toho:

Co si myslíte o tomto fanouškovském projektu? Chtěli byste vidět, jak se série Galaxy v blízké budoucnosti nějakým způsobem nebo formou vrátí? Zanechte komentář níže.