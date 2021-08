ASUS Zenbook UX425: Velký skok kupředu

Jedná se o notebook pro každodenní použití i pro trochu náročnější uživatele. Prémiová lehká kovová konstrukce a také moderní hardware s vylepšenou baterií dělají z ASUS Zenbook UX425 dokonalou volbu.

Tenkost tohoto zařízení (pouhých 13,9 mm) je to první, nad čím se pozastavíte. Budete nad tím neustále žasnout bez ohledu na to, jak dlouho již daný notebook používáte. Jak jsme již zmínili, je poměrně lehký, protože váží jen asi 1,13 kg, což jej označuje za velmi snadno přenosný počítač.

Společnost ASUS uvádí, že toto zařízení splňuje certifikát Military Grade, aby tak potenciálním kupujícím demonstrovala vysokou kvalitu celkového zpracování. Jinými slovy, splňuje přísné armádní standardy odolnosti, které zaručují spolu s vynikající kvalitou zpracování i dlouhou životnost výrobku.

Obrazovka – jedna z hlavních předností tohoto zařízení

Jednou z hlavních deviz tohoto zařízení je 14palcový displej. Díky tenkým okrajům na bocích notebooku obrazovka opravdu vyniká i při základním rozlišení Full HD. Přestože rozlišení 1080p nebude vyhovovat každému, je třeba říci, že osvětlení je vynikající a barvy jsou dostatečně věrohodné i pro běžného tvůrce online obsahu, který pracuje třeba ve střižně nebo používá Photoshop, a pokrývají 92 % spektra sRGB, resp. 70 % AdobeRGB. Vzhledem k tomu, že obrazovka, která je součástí zařízení, je matná, přizpůsobuje se mnohem lépe odrazu okolního světla. Tím pádem je dobře použitelný i venku na přímém slunci.

Neustále se zvětšující touchpady u současných modelů jsou rozhodně vítanou zprávou a tento konkrétní dotykový panel se ovládá velmi snadno a plynule. Fungují na něm všechna gesta a na touchpadu je také tlačítko pro rychlé zapnutí kalkulačky, což se bude hodit zejména uživatelům v obchodní sféře.

Co se týče klávesnice, má stisk kláves o velikosti 1,4 mm, což je o 1 mm lepší než u konkurence. Zda je tento jeden milimetr při každodenním používání cítit, či nikoliv, je těžké posoudit. Jisté je, že se na klávesnici píše pohodlně. Už při pohledu na ni je vidět, že je rozložená od kraje ke kraji. Nejenže je pěkné na pohled, ale má to i praktickou funkci, protože se vám jen tak nestane, že byste naraz stiskli dvě klávesy, jako se může stávat u menších klávesnic. Díky této pohodlné konstrukci se vaše prsty neunaví ani při dlouhodobém používání. Je třeba dodat, že klávesnice má vlastní osvětlení, to je výhodná funkce, která obvykle chybí u mnoha zařízeních od jiných výrobců.

Kloub ErgoLift – něco, čím tento model vyčnívá z řady

Poznávacím znamením tohoto modelu je pant ErgoLift, tj. systém pro zvedání zadní části notebooku při otevření obrazovky o více než 90 stupňů. Kromě toho, že vypadá skvěle, je také velmi praktický. Umožňuje lepší ergonomii a chlazení, protože vzduch díky většímu prostoru pod zařízením lépe cirkuluje, a díky tomu je zajištěn stabilnější výkon a tím i delší životnost zařízení, protože tak nedochází k jeho přehřívání, alespoň takto to ve svém oznámení prohlašuje společnost ASUS. Další výhodou tohoto systému je lepší a hlasitější zvuk, protože když notebook nesedí pevně na povrchu celým svým tělem, může se zvuk snadněji šířit.

Zenbook 14 má na pravé straně 1 port HDMI a 2 porty USB-C Thunderbolt, oba lze využít k napájení zařízení. Na notebooku chyby klasický otvor pro sluchátka, takže pokud budete chtít poslouchat hudbu přes drátová sluchátka, budete muset využít USB-C adaptér, který převede UBC-C na 3,5mm vstup, tento adaptér je však dodávaný jako součást balení. Na druhé straně je vstup pro karty MicroSD a jedno obyčejné USB-A.

Výkon

Pokud jde o parametry výkonu, Zenbook 14 se dodává v několika variantách a my jsme testovali model UX425EA, který přináší nejnovější procesor Intel Tiger Lake 11. generace spolu s vylepšenou grafikou Intel Iris Xe. S 8 GB RAM a 512 GB SSD vám takový hardware umožní provádět každodenní multitasking rychlostí světla. A to, co bylo ještě včera nepředstavitelně, už dávno není nic neobvyklého – s tímto modelem zvládnete i jednodušší hraní nových her v HD rozlišení a to na střední, respektive nižší detaily.

Když máte k dispozici hodně výkonu, potřebujete i pořádné chlazení. Ve velkém zápřahu se notebook sice může mírně zahřívat, ale tyto teploty nepřekračují hranici komfortního používání. Nicméně když se spustí ventilátor, může to způsobovat určitý hluk.

ASUS také osadil tento model vynikající baterii s kapacitou 67 Wh, která podle vyjádření společnosti umožní až 22 hodin provozu. Při našem testování přístroj tak dlouho nevydržel, ale určitě je plusem, že jedno nabití stačilo na běžné používání během celého dne: tři, čtyři hodiny psaní textu, sledování několika dílů hodinového seriálu a brouzdání po internetu při některých online nákupech a také při hraní v nových online kasinech, přičemž nám stále zbývalo přibližně 20 % baterie.

Závěrem

Modely z rodiny Zenbook jsou charakterizovány jako tenké, lehké, výkonné, s materiálem, který nezanechává žádné otisky, a to vše v přenosné formě. Platí to i pro námi testovaný model Zenbook 14 UX425.