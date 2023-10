Produkce: Jurgis Matulevicius natáčí litevské/polské/české/tchajwanské čínské moře

Film, který napsal Saulė Bliuvaitė, vypráví příběh šampiona bojových umění Osvaldase, který je vyloučen z federace poté, co omylem udeřil ženu. Oswaldas, který již nemůže konkurovat, tráví dny v levné restauraci „China Sea“, kterou vlastní tchajwanský imigrant. Když přesvědčí svého bývalého mentora, aby mu dal druhou šanci, je najat jako dospívající instruktor bojových umění a vyniká v tom, dokud ho jeho minulost nedohoní.

„Film je tragédie, Oswaldas symbol osobních a kolektivních agresí 21. století. Je to tragédie většiny mužů, včetně mě, kteří vyrostli tam, kde tolerance nebyla součástí výchovy, a tragédie mnoha z nás, kteří snažil se to naučit později. Publikum cítí hořkost postavy Oswaldase až do masa a kostí. „Chci být znechucen tím, co udělal, ale také chci vidět, jak jeho tragédii trpí muž, který postrádá základní vybavení.“ Znalost interakce s ostatními Pod jeho brutální a mužnou fasádou se skrývá dětská touha po citovém uzavření,“ říká filmový režisér Jurgis Matulevicius.

V hlavních rolích se objeví Marius Repsis, Severija Janusskaite, Jack Huang a Vydotas Martinitis.

Film produkuje Iva Chern Film Jam (Litva) v koprodukci s Martou Gmosinskou Lávové filmy (Polsko), od Jakuba Košťala Bionot (Česká republika) a Ma Studios (Tchaj-wan) od Amy Ma.

The Litevské filmové centrumThe Polský filmový institutThe Český filmový fond a Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) podpořily projekt.

Rozpočet je přibližně 1,5 milionu eur.

35denní natáčení bude probíhat v Litvě, Polsku a na Tchaj-wanu do konce prosince 2023. O objektivizaci se stará polský kameraman Bartosz Swinierski.

Termín dokončení je podzim 2024.

První celovečerní hra Jurgise Matuleviciuse, drama o holocaustu Isaac / Isakas ( Film Jam) byl litevský kandidát na Oscara 2022 v kategorii nejlepší cizojazyčný film.

Informace o produktu:

Výrobce:

Film Jam (Litva)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen JavaScript.

Přidružení producenti:

Lávové filmy (Polsko)

Bionot (Česká republika)

Ma Studios (Tchaj-wan)

Půjčky:

Režie: Jurgis Matulevičius

Scénář: Saulė Bliuvaitė

DoP: Bartosz Swinierski

Scénografie: Neriges Narmondas

Hrají: Marius Repsis, Severija Janusskaite, Jack Huang, Vydotas Martinadis