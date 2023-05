Apple Watch prý dostávají widgety podobné Wear OS

Od svého vzniku mají Apple Watch do značné míry konzistentní jádro. Zaměřte se na aplikace s upozorněními, fitness a dalšími funkcemi kolem nich. S nadcházejícím vydáním watchOS 10 to vypadá, že Apple přijme zážitek více podobný Wear OS 3 od Googlu.

Jak jsem zmínil Bloomberg Mark Gorman Minulý víkend Apple přepracoval svou platformu watchOS pro Apple Watch. Tato desátá iterace platformy údajně obsahuje „pozoruhodné změny“ od aktuálních verzí, zejména s důrazem na widgety před aplikacemi. Mark Gorman vysvětlil:

Plánem je umožnit uživatelům procházet řadou různých widgetů – ke sledování aktivity, počasí, burzovních ukazatelů, schůzek v kalendáři a dalších – namísto toho, aby spouštěli aplikace.

To bude fungovat s jakýmkoli ciferníkem a funguje jako widgety iOS pro telefony. Zdá se, že přístup k widgetům nahradí „kliknutí“ korunky Digital Crown na boku zařízení. Tato akce je aktuálně namapována na zásuvku aplikace, takže se rozhodně jedná o změnu herního zážitku.

Gurman vysvětlil práci na Twitteru a 9 až 5 Mac Má další poruchu na to, co přijde.

Ve skutečnosti je to velmi podobné aktuálnímu rozhraní Google Wear OS 3.

V dnešním Wear OS má ciferník widgety – nazývané „dlaždice“ – vlevo nebo vpravo v otočné nabídce, kterou si uživatel může přizpůsobit. Widgety zahrnují přehled nebo užitečné informace, které zahrnují počasí, burzovní burzy, kalendáře a další, stejně jako Gurman Reports přichází do vašich Apple Watch.

Zdá se, že hlavní rozdíl oproti widgetům Apple Watch spočívá v tom, že jsou pohřbeny pod klepnutím na tlačítko, kde jsou dostupné v systému Wear OS s přejetím v obou směrech. V systému Wear OS se stisknutím tlačítka napájení (nebo korunky) otevře zásuvka aplikace.

Dlaždice Wear OS

Další věcí, kterou aplikace od Applu téměř jistě změní, je podpora třetích stran. I když widgety Wear OS podporují aplikace třetích stran, nejsou zdaleka tak rozšířené. Většinou se zdá, že je to běžné u fitness aplikací a aplikací první strany v hodinkách jiných než Google Wear OS. Naprostá většina aplikací Wear OS třetích stran, dokonce i novějších, tuto funkci ignoruje. Apple se tedy skutečně více zaměřuje na něco, na co je Wear OS skutečně připraven a co by mohlo být pro platformu Google z dlouhodobého hlediska dobré.

Samozřejmě je legrační ohlédnout se zpět na skutečnost, že Apple měl tuto funkci technicky jako první. Od roku 2014Apple Watch podporovaly Peeps, které mohly zvýraznit relevantní upozornění prostřednictvím vlastního uživatelského rozhraní pro každou aplikaci. Ale nakonec Apple hodil ručník do ringu softwaru ‚Glances‘. Zpět ve watchOS 3dva roky předtím, než Google představil dlaždice pro starší verze Wear OS.

Více o Wear OS: