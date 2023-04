Sportovní kalhotky – Taipei Times

Spisovatel zaměstnanců s agenturami



Tenis

Hsieh Su Wei vystoupí

Tchajwanka Hsieh Su-wei a její partnerka Barbora Strycová z Česka včera na Madrid Open porazily sestry Lateishu Chan a Chan Hao-ching. Hsieh a Strycová, které vyhrály 1-6, 6-2, 10-3 nad svými tchajwanskými soupeřkami, se ve středu utkaly s poslední šestnáctkou proti Indonésankám Aldile Sutjiadi a Miyu Kato z Japonska, které postoupily před Nicole Melichar Martinezovou. Spojené státy a Australanka Eileen Perez odstoupily se skóre 6-2, 4-1. V ženské dvouhře si světová dvojka Aryna Sabalenková zajistila místo ve čtvrtém kole, když porazila Camilu Osorio 6:4, 7:5. Sabalenková, která ve svém jediném dalším setkání ve Wimbledonu v roce 2021 pohodlně porazila Osorio, se na začátku trápila, ale zase se uklidnila a zajistila první set a zápas.

baseball

Manažer Giants je promarněný

Trenér San Francisco Giants Gabe Kapler se v pátek ztratil na cestě na trénink do Mexico City před svou dvoudenní sérií proti San Diego Padres. Před zahájením seriálu jel metrem z týmového hotelu v Polanco, luxusní části Mexico City, na Alfredův sladký uprchlý stadion, ale ztratil se. Řekl, že kolem 14:00 si dal tacos a kávu a pak dostal pokyny ze svého iPadu. „Samozřejmě tam [were] „Ve vlaku nejsou žádní jiní anglicky mluvící, ale je tu nějaké upozornění a všichni ve vlaku zastaví šest zastávek, než potřebuji vystoupit,“ řekl Kabler. Zřejmě kvůli údržbě metra se tam zastavila železniční doprava. „Myslel jsem, že je to normální postup, ale nebyl jsem na to připraven. Tak jsem sledoval stádo a skončil v autobusové lince. A pak jsem skončil v autobuse,“ řekl Kapler. poslední člen týmu Giants, který se dostal na hřiště.

Cyklistika

Trek-Segafredo řez Tiberias

Trek-Segafredo se rozešel s Italem Antoniem Tiberim dva měsíce poté, co byl bývalý juniorský mistr světa suspendován za údajné zabití sousedovy kočky střelbou ze vzduchovky. Tým Tiberi v únoru kvůli incidentu suspendoval na 20 dní a v pátek s 21letým hráčem zcela přerušil styky. „Trek Segafredo a Antonio Tiberi se vzájemně dohodli na oddělení s okamžitou platností poté, co jednání jezdce při pozastavení nesplňovala naše kritéria pro návrat do soutěže,“ uvedl tým v prohlášení. Kočka patřila Federicu Bedini Amatimu, ministrovi ve vládě San Marina a bývalé hlavě státu. Minulý měsíc se Tiberi za incident omluvil v příspěvku na Instagramu.

fotbal

Dortmundovy naděje byly zmařeny

Naděje na titul Bundesligy Borussie Dortmund udeřily v pátek proti FC Bochum 1848 po remíze 1:1. Brankář Bochumi Manuel Reimann pomohl svému týmu získat důležitý bod v boji proti sestupu, ale Dortmund dnes před zápasem s Bayernem Mnichov promarnil příležitost získat čtyřbodový náskok. Bayern může získat zpět první místo se zbývajícími čtyřmi zápasy, pokud v Mnichově porazí spodní Herthu Berlín.