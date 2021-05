Gruzínská žena byla v šoku, když podruhé našla ve svém domě nejméně 100 000 včel

Lisa Ormondt žije ve svém domě v Decaturu již 14 let, kdy CNN řekla, že ze svého domova musela včely čtyřikrát odstranit.

„Před čtyřmi lety, v květnu 2017, jsme měli opravdu velký úl a o dva roky později byl vyřazen menší úl, asi před týdnem byl vyňat menší úl, pak tento … doufám byl to velkolepý konec. “

Ormondt řekla, že si všimla včel, když si všimla, že létají kolem jejího domu a mizí.

„Vidíš je přicházet a odcházet a myslíš si – to je divné!“ Ona řekla. „Tentokrát do našeho domu stále vstupovalo mnoho včel – v kterýkoli daný den by ve spodní části posuvných skleněných dveří bylo 20-25 včel.“

Ormont dokonce řekl, že po prvním obrovském roji jí soused řekl, že včely museli odstranit i předchozí majitelé.

Neexistuje žádný rým ani důvod pro výběr včel do Ormondtova domu, řekl pro CNN Bobby Chaison, provozní ředitel společnosti Georgia Bee Removal.

Řekl: “Prostě milují tento dům. Nevím, co to je. Vypadá to, že mají na straně domu nápis, který říká:” Hej, včely, prosím, nastěhujte se, abyste žili. “”

Chesson odhadoval, že z domova odstranil nejméně 100 000 včel, ale dostal se na druhé místo za rojem 2017, který odhadoval, že obsahuje více než 120 000 včel.

„Je to bláznivé do lidí, které jsme odtamtud odstranili, protože celková průměrná včelstva, do které jsem se přestěhovala a která„ tak zařídila obchod “, by byla v průměru asi 40 000 včel, a vidíte, ty tam venku, řekl Chaison .

„Podlaha na ulici je skvělým místem k životu!“ Ormondt žertoval. „Já (Bobby) jsem se svým tepelným senzorem sestoupil ke zdi, abych viděl další možné domy – doufejme, že ne, ale nebudu nic vylučovat.“