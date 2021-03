Vědci jsou ohromeni fosiliemi nalezenými hluboko v grónském ledovém příkrovu

Joshua Brown / UVM



Pohled skrz zadní část mrazničky může odhalit nejrůznější dobroty, na které jste pravděpodobně zapomněli, ale možná nic tak překvapivého, jako objev v zadní části mrazničky na univerzitě v Kodani.

V roce 2019 byla poprvé analyzována 15metrová trubice s ledem a špínou z Grónska, kterou v roce 1966 zachytil americký vojenský tým, která vykopala míli do ledu – a ve vzorcích bylo mnohem víc než jen písek a špína.

Ve studii publikované v časopise Sborník Národní akademie věd V pondělí mezinárodní tým vědců popsal objev „dokonale zachovaných“ větví a listů uvězněných uvnitř extrahovaného ledového jádra. Přítomnost těchto rostlin znamená, že na tomto místě byly nyní rostliny pohřbené v ledu, což naznačuje, že slušná část Grónska musela být bez ledu za posledních milion let.

Vědec Andrew Crest uvádí, že vzorky jsou jako grónská časová kapsle před ledem. „Ledové příkrovy obvykle drtí a ničí vše, co jim stojí v cestě,“ řekl, „ale to, co jsme objevili, byly jemné vegetační struktury. Jsou to fosilie, ale vypadají, jako by včera zemřely.“

Důsledky tohoto zjištění mohou být obrovské pro studie o změně klimatu, jelikož analýza grónského ledového příkrovu by mohla vědcům pomoci předpovědět, jak se bude chovat při zvyšování teplot a tání sněhu v důsledku lidské činnosti. Může jim také pomoci odhadnout, jak dlouho bude trvat, než se ledová vrstva úplně roztopí, což ovlivní hladiny moří po celém světě.

Zjištění navíc naznačuje, že Grónsko by mohlo být zranitelnější vůči změně klimatu způsobené člověkem, než jsme si původně mysleli, vzhledem k důkazům, že většina ledového příkrovu se v historii alespoň jednou roztavila – a to bez lidské pomoci. Skleníkové plyny a jejich emise.

Nyní, když jsou úrovně vyšší, se led může roztát rychleji a s extrémnějšími výsledky. Grónský ledový příkrov obsahuje dostatek vody ke zvýšení globální hladiny moře o 20 stop, což by mělo hrozné důsledky pro pobřežní populace, když se roztaví.

Hlavní vědec Paul Berman zdůraznil potřebu okamžitě řešit problém grónského ledu. „Nejedná se o problém 20. generace,“ řekl. To je naléhavý problém na příštích 50 let. “