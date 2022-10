Blink-182 oznámil World Reunion Tour, nová hudba; Podívejte se na úplný seznam letů – termín

Původní členové skupiny Blink-182 – Mark Hobbs, Tom DeLong a Travis Parker – se poprvé po 10 letech setkají na světovém turné, které potrvá od března 2023 do února 2024.

U příležitosti této příležitosti kapela v pátek vydá nový singl „Edging“, který je výsledkem jejich prvního společného nahrávání ve studiu po deseti letech.

Světové turné, které produkuje Live Nation, bude obsahovat blink-182 show vůbec poprvé v Latinské Americe spolu se zastávkami v Severní Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu.

Podívejte se na itinerář níže a také na video kapely oznamující turné.

Upoutávka na turné také obsahuje několik festivalových vystoupení, včetně Lollapalooza spolu s vedoucími Billie Eilish & Drake a 2023 vydání We Were Young with Green Day.

Hoppus nedávno oznámil, že jeho onkolog byl prohlášen za prostého rakoviny. Předtím mu byl diagnostikován lymfom ve stadiu IV.

Vstupenky na turné se začnou prodávat v pondělí 17. října.

Termíny turné jsou:

Viz termíny turné Blink-182 níže.

Latinská Amerika

+ Powered by Wallows

11. března – Tijuana, MX – Imperial GNP (Festival)

14. března – Lima, Peru – stadion San Marcos +

17.–19. března – Buenos Aires, Argentina – Lollapalooza Argentina (festival)

17.–19. března – Santiago, Chile – Lollapalooza Chile (festival)

21. až 22. března – Asuncion, Paraguay – místo konání TBA

23.–26. března – Bogotá, Kolumbie – Estero Picnic (festival)

24.–26. března – Sao Paulo, Brazílie – Lollapalooza Brasil (festival)

28. března – Mexico City, MX – Palacio de los Deportes +

1.-2. dubna – Monterey, MX – Do prdele

Severní Amerika

* Poháněno otočnými dveřmi

4. května – St. Paul, MN – Xcel Energy Center*

6. května – Chicago, Illinois – United Center *

9. května – Detroit, Michigan – Little Caesars Arena*

11. května – Toronto, Ontario – Scotiabank Arena *

12. května – Montreal, Kontrola kvality – Bell Center *

16. května – Cleveland, Ohio – Rocket Mortgage Fieldhouse *

17. května – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena*

19. května – New York, NY – Madison Square Garden *

20. května – Belmont Park, New York – UBS Arena *

21. května – Boston, MA – TD Garden *

23. května – Washington DC – Capital One Arena *

24. května – Brooklyn, NY – Barclays Center *

26. května – Baltimore, MD – Baltimore Arena *

27. května – Hershey, PA – Hershey Park Stadium*

14. června – Phoenix, Arizona – Footprint Center *

16. června – Los Angeles, CA – Bank of California Stadium*

20. června – San Diego, Kalifornie – Pechanga Arena *

22. června – San Jose, CA – SAP Center *

23. června – Sacramento, CA – Golden 1* Center

25. června – Seattle, Washington – Climate Pledge Circuit *

27. června – Vancouver, BC – Rogers Arena*

29. června – Edmonton, AB – Rogers Place*

30. června – Calgary, AB – Scotiabank Saddledome *

3. července – Denver, CO – hřiště*

5. července – Dallas, Texas – American Airlines Center *

7. července – Austin, TX – Moody Center *

8. července – Houston, TX – Toyota Center *

10. července – Tampa, FL – Amalie Arena*

11. července – Ft. Lauderdale, Florida – FLA Live Arena*

13. července – Atlanta, GA – State Farm Stadium*

14. července – Charlotte, NC – Spectrum Center*

16. července – Nashville, TN – Bridgestone Arena *

Evropa

^ Zatím podpořeno příběhem

2. září – Glasgow, Spojené království – OVO Hydro ^

4. září – Belfast, Spojené království – SSE Arena ^

5. září – Dublin, Irsko – 3 Arena ^

8. září – Antverpy, Belgie – Sportpaleis ^

9. září – Kolín nad Rýnem, Německo – Lanxess Arena ^

12. září – Kodaň, Dánsko – Royal Arena ^

13. září – Stockholm, Švédsko – Avicii Arena ^

14. září – Oslo, Norsko – Spektrum ^

16. září – Berlín, Německo – Mercedes-Benz Arena ^

17. září – Hamburk, Německo – Barclays Arena ^

19. září – Praha, Česká republika – O2 Arena ^

20. září – Vídeň, Rakousko – Stadthalle ^

2. října – Lisabon, Portugalsko – Altice Arena ^

3. října – Madrid, Španělsko – Wizink Center ^

4. října – Barcelona, ​​​​Španělsko – Palau Sant Jordi ^

6. října – Bologna, Itálie – Unipol Arena ^

8. října – Amsterdam, Nizozemsko – Ziggo Dome ^

9. října – Paříž, Francie – Accor Arena ^

11. října – Londýn, Velká Británie – The O2 ^

14. října – Birmingham, Spojené království – Utilita Arena ^

15. října – Manchester, Spojené království – AO Arena ^

21. října – Las Vegas, Nevada – Festival When We Young

Termíny turné Blink-182 2024:

Austrálie / Nový Zéland

! Běží na Rise Against

9. února – Perth, Západní Austrálie – RAC Arena!

11. února – Adelaide, Jižní Austrálie – Centrum zábavy!

13. února – Melbourne, Victoria – stadion Roda Lavera!

16. února – Sydney, Nový Jižní Wales – stadion Qudos Bank!

19. února – Brisbane, Queensland – centrum zábavy!

23. února – Auckland, Nový Zéland – Spark Arena!

26. února – Christchurch, NZ – okruh Christchurch!