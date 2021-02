Arts + Entertainment – Fort Bragg Advocate-News

Vodopád představuje Susan Debussy Préludes, kniha druhá

Dva po sobě jdoucí pátky – únor. 26. a 5. března, poledne až 13:15 v oba dny – připojte se ke komunitě vzdálených festivalů – prakticky – a prozkoumejte druhou knihu Debussy Préludes.

Toužíte cestovat po světě? Potřebujete malou Belle Époque Paris? Možná vás zajímá hudební moderna? Susan’s Waterfall je zpět, s druhou knihou klavíru Debussy’s Préludes, která vám poskytne vše výše uvedené. Cestování v křesle je během pandemie nutností. Historické a současné displeje spolu s ohromujícím uměním a fotografií oživí Debussyho posledních 12 úvodů, napsaných před vypuknutím první světové války. Toto je další příležitost pro celoživotní studenty, aby se dozvěděli více o Debussy a prohloubili své ocenění pro tyto drahokamy z klavírního repertoáru.

Po posledních prezentacích Susan pro knihu 1: “Susan Waterfall jsem nikdy předtím neslyšela a zaujalo mě její zajímavé a znalé přednášení. Fotografie byla krásná a opravdu mi pomohla vidět hudbu jinak. Tyto postřehy rozhodně nastavily náladu pro hudbu a pomohly rozumět zvukům, které jsem slyšel. Celkově bylo kouzlem MMF představit mě a pomoci mi porozumět hudbě, myšlenkám a myšlenkám, které mi v nepřetržitém hudebním zážitku chyběly. “ —Sea Ranch, CA.

Další informace a informace o tom, jak se připojit k prezentacím vodopádu Susan, najdete na mendocinomusic.org.

Virtuální Santa Rosa Symphony Party

Santa Rosa Symphony nabízí virtuální koncertní zážitek plný lásky a života v neděli 28. února v 15 hodin toho dne Youtube Kanál. SRS @ Home 28. února vedený Francescem Lecce-Chungem zahrnuje české křídlo Malého orchestru Antona Dvořáka a Malý orchestr Siegfired Idyll Richarda Wagnera, Williama Granta Steeleho, partnera Symphony Partner SRS @ Home Artistic a skladatelku Pulitzerovu cenu Ellen Tav Zweilish.

Nahráno 13. února ve Weill Hall v Green Music Center, koncertu předchází živá předpártová diskuse ve 14:00 a poté následuje živá post-party Q&A relace s Lecce-Chong – vše v Youtube. Všechny tři prvky této akce jsou zdarma, i když v průběhu akce jsou vděčně přijímány dary na podporu probíhajících hudebních a terénních programů Symphony. Další informace najdete na srsymphony.org.

Čtení „Mraku“ od Lewis Beach

Mendocino Theatre Company uvádí další čtení „on air“ ve čtvrtek 4. března v 19 hodin. Hra „The Clod“ od Lewise Beach má premiéru v jednom dějství. Toto krátké drama o občanské válce, které mělo premiéru v roce 1914, zkoumá satirický smysl pro humor brutality války a nelidských účinků chudoby. Ve čtení, které režírovala Lori Lybull, se objevily Pamela W. Allen, Bob Cohen, Mark Friedrich, Ken Krause, Phil Reagan a Katan Sosnovich. Nastavte KZYX na 88,1 (Fort Bragg), 90,7 (Philo), 91,5 (Willits a Ukiah) nebo vysílejte na webu na kzyx.org. Další informace najdete na mendocinotheatre.org.

Muzeum Grace Hudson představuje „Yosemitské lidi“

Muzeum Grace Hudson představuje do 11. dubna online výstavu „Lidé z Yosemite“. Složité a jemné vztahy mezi lidmi a přírodními zázraky Yosemite jsou ukázány v této nové online galerii Exhibit Envoy. Přehlídka obsahuje snímky oceněného Jonase Kollikowskase transportujícího jeho senzory pouliční fotografie do divočiny. Jeho ostré oko odhaluje davy volající po dokonalé selfie s Half Dome v pozadí a rodiny se uklidní v Tenaya Creek, jak se servery připravují na večeři u Ahwahnee a hlídky hlídkují na rozlehlém trávníku.

Muzeum Grace Hudson se nachází na 431 S. Main St. , V Ukiah. Další informace najdete na gracehudsonmuseum.org.

Pacific Textile Art Gallery je virtuální!

Pacific Textile Art Gallery je virtuální! S pokračujícím zavíráním areálu byl obnoven každoroční veletrh vláken (obvykle první říjnovou sobotu) na webu pacifictextilearts.org, kde najdete nové i použité textilie z celého světa, kolovraty, surová vlákna a další na prodej. Pravidelně nové. Všechny zisky jdou na podporu Pacific Textile Arts, neziskové vzdělávací organizace založené na podpoře, sdílení a oslavě umění vláken.

Na webu si prohlédněte galerii členů, kde místní umělci z oblasti vláken nabízejí své výtvory k prodeji online, od ručně pletených klobouků a ručně tkaných šátků až po čajové obaly a šperky. Plány se připravují na další virtuální show, proto často navštěvujte stránku pacifictextilearts.org!

Mendocino Music Festival 2020

Mendocino Music Festival s potěšením oznamuje Encore! Tato nová funkce vám zdarma (a bez závad Zoom) umožňuje všech 18 virtuálních událostí, které představili od loňského jara – vše od zákulisí záblesků festivalu až po bohatě rozmanitou polední sérii produkovanou Jenny Matucci a Daniel Lockert, povídat si s Lucií Micarelli a Kim Nally. Hudba zahrnuje průzkumy první knihy Debussy Préludes od Susan Waterfall, to nejlepší od Stephena Sondheima, neobvyklého jazzového zpěváka, a Spencera Myera, který hraje Chopina. Zarezervujte si Encore vstupenky! Programy fungují jako jiné virtuální události: „koupit“ lístek zdarma; E-mailový odkaz obdržíte na adrese https://mendocinomusic.secure.force.com/ticket/#/

MTC Radio Theater po dobu jedné minuty

Udělejte si minutu a užijte si minutovou rozhlasovou společnost Mendocino Theatre, každé úterý a čtvrtek ve 20:00 v místní veřejné rozhlasové stanici KZYX. Další informace najdete na mendocinotheatre.org.

Zblízka a klasicky

Up Close and Classic je série podcastů, která blíže sleduje životy klasických skladatelů a hudebníků. Každá epizoda se zaměřuje na autora, téma nebo skupinu děl nedávno provedených ve shodě Symphony of the Redwoods a Ukiah Symphony Orchestra. Díky hudebním antologiím, historickým kontextům a důvtipným rozhovorům s hudebníky vás Close Close and Classical zve k tomu, abyste si lehli a pozorně poslouchali hudbu, kterou máte rádi. Od Bizeta po Ravela se epizoda 3 podcastu Dr. Philipa Lienberga zaměřuje na některé z nejvlivnějších francouzských skladatelů konce devatenáctého století. Další informace najdete na symphonyoftheredwoods.org.

Umělecké galerie v Mendocino Center for the Arts

Umělecké galerie v Mendocino Art Center oslavují umělce a sdílejí rozmanitost a krásu jejich uměleckých děl s každým, kdo je navštíví. Všechna umělecká díla, která zobrazují, je k dispozici ke koupi. Některé jsou originální, zatímco jiné jsou tisky. Nezapomeňte si prohlédnout sekci „Informace“ u položek, které vás zajímají, ohledně jejich velikostí a podrobností. Naše galerie umělců můžete prohlížet dvěma způsoby. Pohybujte se ve virtuálním čase ve 3D, abyste viděli obrazy a sochy, jako byste procházeli skutečnou galerií, nebo přejděte dolů a procházejte jednotlivá umělecká díla. Mendocino Art Center je kreativní a trvalá nezisková organizace, která podporuje umělce již více než 60 let. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte je na mendocinoartcenter.org.

I když je areál MAC aktuálně uzavřen z důvodu COVID-19, zůstává otevřený online pro kurzy, workshopy a galerijní obchod. V březnu jsou k dispozici workshopy: Linocut: Draw, Cut, Print s Nicholasem Collinsem; Malovejte krajiny na svém iPadu pomocí Caroline Mustard Art a vytvářejte kruhové tvary s výšivkou na korálky s Lisou Binkleyovou. Navštivte Mendocino Art Center online na mendocinoartcenter.org.

Video archiv Sequoia Room

Představuje společnost North Coast Brewing Co. „Video archiv Sequoia Room obsahuje více než 60 hodin hudebních vystoupení z představení prodávaných v The Sequoia Room. Najdete mnoho různých typů, včetně; Jazz, blues, bluegrass a další na facebookové stránce The Sequoia Room.

Od rady pro umění v okrese Mendocino

Věděli jste, že Mendocino County Arts Council má stránku odpovědí a zdrojů COVID-19? Pokud je vaše doručená pošta jako naše, je plná nápadů, zpráv, odpovědí, odvolání, průzkumů a informací CARES ACT – seznam pokračuje. Shromažďujeme odkazy a informace, které mohou být užitečné, a vše organizujeme na jednom místě ACMC Coronavirus (COVID-19) Resource and Response Center. Mendocino County Arts Council je k dispozici na 707-463-2727 nebo na Artsmendocino.org.

Aktualizace Kalifornské rady umění

Nejnovější aktualizace Rady pro umění v Kalifornii, stejně jako důležité odkazy a zdroje pro kalifornské umělce, kulturní profesionály a kreativy týkající se pandemie koronavirů, najdete na jejich webových stránkách na cac.ca.gov/.

