Objevování kina na konci 70. let

Sledoval jsem spoustu filmů na různých platformách OTT. Kromě toho, že vám ukazuji nové filmy, platformy jako MUBI vám také umožňují vybrat si ze starých oblíbených a klasik, které jste mohli sledovat už dávno, a nedávno jsem zjistil, že klikám na nejrůznější drahokamy z minulosti. Sledování některých z těchto filmů na obrazovce notebooku je zvláštní zážitek. Není to přesná analogie, ale zjistil jsem, že přemýšlím, jak zírám na jednu z těch malých tištěných kopií knih, a znovu si přečíst ty, které jsem četl poprvé, ve vhodné velikosti. Po spoustě tohoto sledování jsem také cítil něco ze skutečnosti, že jsem se mohl na několik dní rychle posunout vpřed, vzad, pozastavit, něco udělat nebo dokonce pozastavit sledování filmu. Napadlo mě, že od nynějška, v dohledné budoucnosti, bude takto většina lidí sledovat filmy, které nebyly v současném komerčním vydání. To mě samozřejmě přivedlo zpět do doby, kdy mladí muži z mého prostředí objevovali kino na konci 70. let.

Kina vznikla v Kalkatě a v hlavách se jim vytvořily jasné davy: byl to úplně jiný zážitek, než jít do indického kina, do bengálského kinosálu nebo do jednoho z „anglických“. Každou chvíli, když se v neděli ráno konalo promítání anglického filmu v Bangla Hall, jsem se cítil špatně; Předali jste nálepky Uttam-Suchitra a mýlil jsem se před obrazovkou, když se objevilo jedno z hollywoodských log; Vyšel jsem ven, poté, co jsem se ponořil téměř do hubené s Julie Newmar McKenna je pryčNajít Shihabi Biswase, jak vám zamykal oči ze zdi. Internátní škola v malém městečku Rádžasthánu mi chyběla na pohodlí Globe a Minuky, ale v chladném počasí byly týdenní filmové projekce venku a viděli jsme je sedět na lavičkách z červeného pískovce v pavilonu z 19. století. Projekce na přenosném plátně byla tlumená, zvuk z jediného filmu je zmatený a výměna kotoučů byla častá, ale za plátnem se kriketové hřiště rozšířilo a za ním byl vrchol kopců Aravali, nad nímž se pohyboval měsíc a hvězdy. . V té době to všechno vypadalo nevšedně, ale v paměti zůstává celá scéna, spíše než jakýkoli jiný film, leptaná jako magie.

Po návratu do Kalkaty a na vysokou školu se mnozí z nás stali obětí vážné závislosti na kině. To znamenalo probudit se brzy v neděli ráno a pověsit se na jednom z filmových představení komunity v naději, že upoutá pohled nějakého staršího známého a švihu. Zdálo se, že není pochyb o tom, že kdokoli mladší 55 let se stane členem Filmové společnosti. Stejně jako v exkluzivnějších klubech se členství otevřelo přísné prioritě diktované smrtí a stáří. Každý jednou za čas, laskavý Hruď Přinesl jsem pro vás jeden z otisků rukou drobky Kdo vám umožnil registrovat se u všech souborů Dhooti kurta Oblékli se do kenaPapus. To vám umožnilo sedět pod čestnou stráží fanoušků, kteří vrčí z bočních stěn pamětní síně Sarala Roy nebo informačního centra v Kalkatě a absorbovali co nejvíce zrnitého černobílého nebo matného východoevropského odstínu polštiny, České nebo kubánské filmy.

Jako student staré Aliance Francaise v úžasně zchátralém paláci Queens měl člověk přístup k velkým dílům francouzské nové vlny; Vyšetřovací místnost AF měla sloup přibližně ve středu a vrhal projektor magicky zakřivený jako Zidanův průchod v nepřetržitém restartu. Pokud jste přijeli pozdě na přeplněnou show, strávili jste večer rozbíjením o zadní stěnu a hráli si s Jean Paul Belmondo o rozbitém sloupu. Projekční místnost Chitrapani byla malá, o něco větší než místnost semináře v knihovně anglického oddělení předsednictví, ale výběr filmů byl něco, na co se jinde snadno nedostanete. Zdaleka nejlepším místem pro prohlížení uměleckých filmů a dokumentů bylo řádně rozestavěné divadlo Maxe Muellera Bhavana, ale opět bylo vždy výzvou vstoupit dovnitř. Věc na všech těchto místech spočívala v tom, že boj o vstup, obtěžování, poklesky a zvukové stopy přispěly k pocitu mít drahocenný zážitek ze sledování v suché krajině. Je zřejmé, že na konci 70. let nebyly žádné VHS kazety, DVD nebo online stahování, ani žádný pocit, že by si mohly být blízké. Takže jsem sledoval každý film s určitou silou, jako kdybych dostal krátký přístup k drahocennému rukopisu v úžasné knihovně, plně si vědom toho, že by to mohlo být poprvé a naposledy, co jste ho viděli.

Se západní hudbou, uměleckými materiály a ještě mnohem více mám pocit, že bych chtěl přistát v Americe, přišel jste do obrovského cukrárny, což je také za rozumnou cenu. Možná stále není tušení o nadcházející technologické potopě, ale jakmile se podíváte na časovou osu z newyorského Bleecker Street Cinema, můžete vidět všechny druhy klasických a nepředvídatelných nových filmů s pravidelnými opakujícími se show. Zde jsem objevil radosti z „dvojitého účtu“, kde můžete sledovat dva filmy jeden po druhém za cenu (opravdu levné) letenky pouze na jeden film. A pak, protože přebytek byl prostředním jménem této země, se skupina přátel rozhodla udělat dokonce dva dvojité účty ve stejný den. To znamená, že vstoupíte na jeviště kolem desáté hodiny ráno, popadnete chléb a kávu a budete sledovat například dva Bertolucciho rané filmy. Když vyrazíte kolem 14:30, můžete rychle ukousnout chutné jídlo a dát si sendvič a pár piv v hnědých papírových pytlích, než se znovu posadíte. Pak můžete prostřednictvím zbytků tabákového kouře z posledních několika řádků sledovat další dva filmy, řekněme tentokrát Godard, a v 19:00 se můžete napít úderů na skoky a Godardianské výroky. Dobře strávený den, večer, který ještě zbývá vyrabovat .

U některých filmů bude divadlo přeplněné a u jiných je téměř prázdné, jako byste byli filmovým magnátem ve svém vlastním divadle. Bez ohledu na počet dalších diváků, ať už jsou sedadla plná nebo prázdná, je tu něco o měřítku obrazovky, důkazech, že jste byli v místě sledování skupiny, tichu a jeho přirozeném výsledku a respektu, že realita tohoto divadelního objektu a nikoli něčího domova vyžaduje, ovlivnila způsob, jakým sledujete film. Každá show byla v jistém smyslu jedinečným představením, které jste předváděli, kterého jste se účastnili, a přestože na vás ten pocit vzácnosti z Kalkaty už nevisí, sledování nebylo o nic méně soustředěné a intenzivní. Naopak, byla také pravda, že při sledování filmu v temném divadle jsem se uvolnil a zbavil se vašich dalších obav, byl jsem ponořen do plodové vody audiovizuálního a jediné, co vás trápilo nebo živilo, bylo to, co bylo rozkládající se na obrazovce.