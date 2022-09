Nastavte upozornění kalendáře: NASA v pondělí odvysílá svůj první přesměrovaný asteroid

Příští pondělí NASA odvysílá svůj první pokus o úpravu oběžné dráhy asteroidu, což je schopnost, která bude nezbytná, pokud objevíme asteroid, který představuje hrozbu kolize pro Zemi. Úsilí planetární obrany se soustředí na vozidlo zvané DART, aby otestovalo dvojité přesměrování asteroidů, které se zaměří na malý asteroid nazvaný Dimorphos obíhající kolem největšího 65803 Didymos a tvořící binární systém. Pokud vše půjde podle plánu, DART se zaměří na čelní srážku, která zpomalí Dimorphos a změní jeho oběžnou dráhu kolem Didymos. NASA opakovaně zdůrazňovala, že neexistuje způsob, jak by jakýkoli asteroid nebo jakýkoli materiál uvolněný nárazem představoval hrozbu pro Zemi.

Ars bude v řídícím středisku mise v Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) pro plánovanou kolizi, která bude také živě vysílána na YouTube kanálech NASA. I když budeme hned vědět, zda ke srážce došlo podle plánu, může to trvat několik měsíců, než si budeme jisti, že dráha Dimorphosu byla úspěšně upravena.

Abychom vás připravili na pondělní slavnosti, sestavili jsme pozadí mise DART a naplánovali poznámky k dalšímu postupu.

DART a jeho konečný přístup

Samotná kosmická loď DART váží něco málo přes 600 kilogramů, což je pozoruhodné především kvůli nedostatku přístrojů. Jeho solární panely zahrnují experimentální koncentrovaný solární článek, který zabírá méně místa, aby generoval stejné množství energie jako zařízení ve vesmíru, a hlavní vysílač testuje novou konfiguraci antény. Jeho iontový motor je také evolucí nové generace předchozích přístrojů NASA.

O veškerou akci se ale stará jedna kamera Didymos Camera for Reconnaissance a Asteroid Camera for Optical Navigation nebo Draco, monochromatická kamera s rozlišením 2560 × 2160 pixelů. DRACO a vysílače mohou posílat obraz na Zemi každou sekundu. Během svého konečného přiblížení k Didymosu bude DART dostatečně daleko, že přenos tam a zpět bude trvat déle než minutu. O konečné přiblížení a zaměření asteroidu se tedy postará palubní navigační systém nazvaný SMART Nav (Real-time Autonomous Small Object Navigation).

V současné době jsou Dimorphos příliš malí na to, aby se DRACO rozpustil, a zůstanou tak přibližně hodinu a půl před dopadem. Jak popsal Evan Smith, zástupce systémového inženýra mise v DART, systém se přepne na palubní navigaci přibližně čtyři hodiny před nárazem a SMART Nav bude sledovat největšího Didyma a používat jej pro navigaci přibližně do 50 minut před nárazem, tedy přibližně do poloviny. hodinu po vyřešení. Během 2,5 minuty před nárazem se iontový motor vypne a DART se zřítí rychlostí asi 6 kilometrů za sekundu.

I když jsou Dimorphos jen asi 120 metrů široké, úplně zaplní krajinu DRACO počínaje asi dvě minuty před dopadem. „Nevíme, jak Dimorphos vypadá,“ řekla Nancy Chabotová, planetární vědkyně z APL. „Bude to poprvé, co vůbec uvidíme, jak tento asteroid vypadá.“ Podle Chabota na konečném snímku zaslaném zpět před dopadem vyřeší prvky, které nejsou větší než desítky centimetrů široké.

A pokud vše půjde dobře, převody se zastaví.