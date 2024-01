[Video] Podívejte se na všechny funkce Galaxy AI v akci na Galaxy S24 Ultra

Samsung před několika dny představil své první smartphony Galaxy AI – Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Ale co je Galaxy AI? Je to značka Samsung pro svou sadu AI a generativních funkcí AI, které uživatelům pomáhají s kreativními úkoly, životním stylem a produktivními úkoly.

Co je Galaxy AI? Podívejte se na to v podrobném videu níže

V novém videu předvádíme všechny funkce AI, které jsou součástí sady Galaxy AI. Mezi tyto funkce patří jazykový překlad v reálném čase během zasílání zpráv a hlasových hovorů, režim tlumočníka pro jazykový překlad během scénářů tváří v tvář a návrhy stylu psaní (prostřednictvím klávesnice Samsung). Tyto funkce jsou poháněny modely LLM společnosti Google nebo Samsung a v závislosti na modelu jsou poháněny procesory Exynos 2400 nebo Snapdragon 8 Gen 3 pro Galaxy. Některé z těchto funkcí vyžadují připojení k internetu, ale většinu lze spustit zcela na zařízení (offline).

Výzkumný kroužek

Další skvělou funkcí je vyhledávací kruh pomocí Google. Jde o vylepšenou verzi Google Lens, která umožňuje zakroužkováním libovolné části obrazovky vyhledávat informace o obsahu, který jste zakroužkovali. Pokud najdete nějakou knihu, produkt nebo učitele, o kterých se chcete dozvědět více, zakroužkujte je. Vyskakovací okno „Vyhledat kruh pomocí Googlu“ najde relevantní informace online. Funguje to také tak, že stisknutím a podržením tlačítka Domů nebo určené oblasti na obrazovce vyvoláte vyhledávací kruh s Google.

Úprava fotografií a videa pomocí umělé inteligence

Galaxy AI má také různé funkce pro úpravu fotografií a videa. Pokud máte obrázek, který není vodorovný (horizontálně nebo vertikálně) ve vztahu k objektu, scéně nebo předmětu, můžete opravit jeho úhel, aniž byste ztratili další části obrázku. Prázdné části tohoto obrázku s korekcí úhlu jsou vyplněny obsahem poháněným umělou inteligencí. Editor fotografií se snaží vyplnit prázdné části obrázku obsahem generovaným umělou inteligencí, který nejlépe vyhovuje. Objekty nebo předměty na snímku můžete také vymazat. Další funkce umožňuje vybrat objekt/předmět na obrázku a změnit jeho polohu, úhel nebo velikost.

Dokáže také převést běžná videa na zpomalená videa. Při přehrávání videa musíte po dobu videa, které chcete převést do zpomaleného videa, podržet obrazovku a AI vytvoří snímky a vloží je mezi skutečné snímky, aby vytvořil efekt zpomaleného pohybu.

Klávesnice Samsung

Klávesnice Samsungu nyní obsahuje umělou inteligenci. Dokáže opravit váš jazyk a gramatiku, navrhnout více stylů textu a přeložit jazyk v reálném čase. Může také shrnout textové zprávy a navrhnout vám odpovědi. Je také možné sumarizovat textové zprávy (a funguje to i v režimu Android Auto).

Samsung Notes dostane textovou sumarizaci a další funkce

Samsung také vyvinul funkci, která vám umožní shrnout poznámky v Samsung Notes nebo obsah webových stránek/článků na Samsung Internet. V aplikaci Samsung Notes lze vaše ručně psané poznámky převést na text a poté shrnout do stylově vypadajících šablon (odrážky nebo styly schůzek) s atraktivními styly formátování textu. Galaxy AI můžete použít k samostatnému použití funkcí automatického formátování, jazykových oprav, sumarizace a překladu.

Shrňte webové stránky v Samsung Internet

Samsung Internet dokáže shrnout celé články nebo webové stránky a prezentovat všechny tyto informace ve zhuštěném, snadno stravitelném formátu. Jazykový překlad na webových stránkách také lépe funguje s umělou inteligencí.

Přepis hlasu do textu, jazykový překlad a sumarizace ve zvukovém záznamníku

Vestavěný audio rekordér také využívá umělou inteligenci k převodu zvuku na text. Nejen to, ale také může tento text použít a přeložit ho do jiného jazyka. Dokáže také detekovat až deset lidí ve zvukové nahrávce a označit jejich hlasy/věty. Tento text pak můžete použít ke shrnutí obsahu zvukového záznamu do snadno srozumitelných bloků textu.

Generátor tapety

Aplikace Wallpaper Generator je přítomna v One UI 6.1 a umožňuje vám vybrat konkrétní šablony tapet a vytvořit nové tapety na základě vašich vstupů a návrhů. Můžete pojmenovat pozadí, barvu a motiv tapety a Galaxy AI vám vytvoří tapetu podle vašeho vkusu. Může také vytvářet efekty počasí pro tapetu uzamčené obrazovky.

Některé z těchto funkcí by mohly dorazit na stávající smartphony Galaxy s aktualizací One UI 6.1, ale Samsung neprozradil, které funkce budou kompatibilní s jeho současnými smartphony a tablety.