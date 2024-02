Český fotbalista Jakub Jankto říká, že propuštění z nemocnice je „určitě úleva“.

Praha: Český fotbalový reprezentant Jakub Jankto ve čtvrtek řekl, že jeho oznámení o své homosexualitě začátkem tohoto týdne bylo „rozhodně úlevou“.

„Bylo to těžké rozhodnutí, ale když se ohlédnu zpět, jsem opravdu rád, že jsem to udělal,“ řekl Jankto pro Český rozhlas.

„Teď konečně můžu žít tak, jak chci, a to je nejdůležitější. Rozhodně to byla úleva,“ dodal ve svém prvním rozhovoru od chvíle, kdy se objevil v emotivním videu na sociálních sítích.

„Chci jít příkladem pro ostatní, ukázat, že můžete pokračovat ve své práci. Myslím, že jsem dal velmi pozitivní příklad.“

Yankto, který má se svou bývalou přítelkyní tříletého syna, řekl, že nejprve rodině řekl, že je gay, a pak před rokem a půl zavolal svému nejlepšímu příteli.

„Pak jsem to řekl v šatně před pár měsíci.“ Reakce mých spoluhráčů byla skvělá, rychle to přijali.“

Jen několik špičkových hráčů se při hraní veřejně ukázalo jako gayové, včetně Joshe Cavalla z Adelaide United v říjnu 2021 a Jakea Danielse z anglického klubu Blackpool v květnu 2022.

Yanktoovo oznámení vyvolalo vlnu podpory na sociálních sítích, včetně FIFA, UEFA a špičkových klubů od Arsenalu po Barcelonu.

„Odezva byla ohromující, neuvěřitelná, úžasná,“ řekl Yankto.

„To mi hodně usnadnilo.“

Dodal ale, že je připraven i na negativní reakce po návratu na hřiště, když se v neděli v ČL utká se Spartou Jablonec.

„Bylo by naivní si myslet, že mi to projde. Pokud to někdo cítí, je to v pořádku, ale já na to rozhodně nebudu reagovat.“

„Fotbalové prostředí je evidentně dost homofobní, s každým týmem je spojeno několik stovek chuligánů, kteří by nic z toho neměli,“ řekl Yankto.

„Ale je to také kvůli skutečnosti, že nemáme historii pozitivních příkladů ukazujících, že vaše sexuální orientace nehraje roli.“

Yankto řekl, že očekává, že se negativní reakce časem sníží a že hráči nakonec nebudou muset dělat podobná prohlášení.

„Doufám, že se tam dostaneme co nejdříve a pro tyhle kluky to bude mnohem jednodušší než pro mě.“

