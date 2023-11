„Ztratili jsme hodně vaší důvěry.“

Bungie ve svém prvním projevu popsala tento týden jako „jeden z nejtěžších týdnů“ ve své historii Osud 2 hráči od té doby, co se objevily zprávy o hromadném propouštění a zpožděních ve studiu. Prohlášení pokračovalo ve zdvojnásobení závazku Bungie další konečnou podobu expanzeMnoho otázek ale zůstalo nezodpovězených.

Tento týden bylo ze studia pro 1200 lidí propuštěno až 100 zaměstnanců Poté, co nesplnil očekávání tržeb o 45 procent, Informovala o tom agentura Bloomberg. konečnou podobu Střelec byl nedávno oznámen, že bude vytažen Maratón Oba byly zpožděny, což vyvolalo obavy o kvalitu Osud 2 Rozšíření po neuspokojivém příjmu do roku 2023 Dopadající světlo V únoru.

Místo obvyklého příspěvku na blogu This Week at Bungie studio Vydal krátké prohlášení Začalo to uznáním propouštění a vzájemnou podporou „přátel a kolegů“, ale rychle se to změnilo v ujišťování fanoušků o budoucnosti týmu. Osud 2. „Chceme vzít na vědomí vaše připomínky a obavy, které k tomu máte Dopadající světlo A nejnovější sezóny, stejně jako vaše reakce na odhalení konečnou podobu„,“ napsalo studio. „Víme, že jsme ztratili hodně vaší důvěry. Pánev Potřebuje překvapit a potěšit. „Neudělali jsme toho dost a tohle se změní.“

Bungie uvedla, že pracuje na „překonání očekávání“ s nadcházejícím rozšířením, které má završit 10 let vyprávění v… Pánev bytost. Studio poukázalo na předchozí rozšíření jako např opuštěný (což mnozí považují za vysokou známku pro sci-fi MMO střílečku) jako cíl, propagující 650členný vývojový tým pracující na obsahu, který byl od února 2024 odsunut do června. Příspěvek se zpožděním nezabýval.

Zatímco Bungie slíbila, že se o místě podělí více Osud 2 trendy v nadcházejících měsícíchblogový příspěvek příliš neřešil obavy o zdraví a vedení studia nebo frustraci z nedávného propouštění zahrnujícího veterány, jako jsou Pánev Hlavní skladatel Michael Salvatore. Bloomberg zmíněno Propuštění zaměstnanci přijdou o neinvestované akcie z akvizice Bungie společností Sony v roce 2022 za 3,6 miliardy dolarů.

IGN zmíněno Na což vývojáři „prosili“, aby provedli potřebné změny Osud 2 dostat hráče zpět před snížením a cítili se frustrovaní, že „rozhodnutí, která vedla ke zjevným finančním problémům společnosti, se jim vymkla z rukou a že ti, kteří byli propuštěni, byli potrestáni za problém, který z velké části nezpůsobili.“

Celý blogový příspěvek je zkopírován níže:

Naše cesta vpřed

Byl to jeden z nejtěžších týdnů v historii našeho studia, kdy jsme byli odděleni od lidí, které respektujeme a obdivujeme. Tento týden jsme strávili vzájemnou podporou, včetně těch ve studiu, stejně jako přátel a kolegů, kteří už tu nejsou.

Chceme ocenit vaše komentáře a obavy ohledně Lightfall a posledních sezón, stejně jako vaše reakce na odhalení The Final Shape. Víme, že jsme hodně ztratili vaši důvěru. Osud potřebuje překvapit a potěšit. Neudělali jsme toho dost a to se změní.

Pro nás je cesta kupředu jasná: musíme z výsledné podoby udělat nezapomenutelný zážitek. Chceme vybudovat něco, co lze považovat za spolu s nejlepšími hrami, které jsme kdy vytvořili – vhodné vyvrcholení, které ctí cestu, na které jsme se společně vydali za posledních 10 let. Forsaken, The Witch Queen, The Taken King – to jsou standardy, podle kterých se snažíme žít.

Intenzivně se zaměřujeme na to, abychom předčili vaše očekávání ohledně konečného vzhledu. Destiny 2 má více než 650 oddaných členů týmu, kteří vkládají veškerou svou energii a odborné znalosti do poskytování tohoto epického momentu a jeho následných epizod.

V nadcházejících týdnech od nás uslyšíte více o tom, co bude v krátkodobém horizontu, počínaje naší další sezónou koncem listopadu. Potom začneme odhalovat větší, odvážnější a jasnější vizi našeho týmu pro konečnou podobu a také most, který plánujeme postavit, abychom nás všechny vyvedli z této temnoty do světla.

Vidím tě vedle hvězdy,

Vývojový tým Destiny 2