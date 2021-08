První oprava Ascent přináší sledování paprsků do Xbox Game Pass

Cyberpunková střílečka Stravování Vyšlo něco málo před týdnem a dostalo první patch. Aktualizace byla vydána včera a zabývá se problémy s výkonem a stabilitou, včetně zpřístupnění sledování paprsků pro PC hráče s Xbox Game Pass.





Velkou část přitažlivosti The Ascent je, jak je krásná. Svítí a svítí a úhlová kamera se bude posouvat, aby odhalila nádherné elektronické památky. Je to hra, která by možná stála za pozornost ray tracingu. Při spuštění bylo DLSS a sledování paprsků k dispozici na PC přes Steam, ale ve verzi Xbox Game Pass chybělo.

To je nyní opraveno. jako takový Opravné poznámky Aktualizace by měla vysvětlit také problémy týkající se kooperativních hráčů, včetně pádů, problémů s konzolou nabídky a chyb při duplikaci zbraní, mezi mnoha dalšími opravami.

užij si ed Vystupte v jeho recenziPoté, co překonal to, co cítil, byl pomalý start. Napsal: „V The Ascent je vaše tělo chrám, ale je to část zaměnitelná a je tak zábavné zažít nabídky hry.“ “Stejně jako zbraně můžete vybavit dvě posily najednou. Můžete tedy povolat malé výbušné pavouky, kteří budou hledat blízké nepřátele, a po vteřině uděláte velký průnik a pošlete tyto nepřátele k obloze; vystřelte je do vzduchu a explodují stabilním elektrickým výbuchem. Tam. Mnoho najdete nebo vyděláte, a zvláště obtížná setkání jsou mnohem snazší, jakmile najdete zlatou srpnovou kombinaci. “

Nelíbí se mi končit pravidelné zpravodajské příspěvky na RPS otázkami, protože je to trochu ošidné, trochu internet – kolem roku 2006 (přiznaně nejlepší internet), ale jsem opravdu zvědavý, jestli jste hráli The Stoupání a pokud ano, jak ho najdete. Ještě jsem to nehrál, ale jeho světlé bazény mě zvou.