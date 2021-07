Thomas Satoransky FaceTimed Zach LaVine po olympijských kvalifikacích – NBC Chicago

FaceTime to face: Satoranský, LaVine bude hrát v Tokiu Původně se objevil NBC Sports Chicago

Když se poprvé představí mužské basketbalové týmy ze Spojených států a České republiky během olympijských her v Tokiu 31. července, budou ve skupinové fázi turnaje sázky o dva body vyšší.

Chlubí se mezi dvěma Chicago Bulls V sázce budou také jeho spoluhráči.

Během letních letních her Zach LaVine a Tomáš Satoranský zapadne do každé své domovské země, což umožňuje zábavné sledování fanoušků Bulls, zejména ve Spojených státech a Česká republika se v předkole dostala do skupiny A spolu s Íránem a Francií.

V rozhovoru pro novináře prostřednictvím Zoom z tréninkového kempu týmu USA v Las Vegas očekával Lavigne mírnou naléhavost, aby nejen vyhrál první zápas týmu, ale aby to udělal s lehkostí.

„Těším se, až si s nimi zahrám a budu se chlubit právy,“ řekl Lavigne. „Opravdu doufáme, že je nakopneme.“

Satoranský a spol. Však nelze brát na lehkou váhu. Česká republika vytvořila nepravděpodobnou cestu během své kvalifikace ve Victorii v Britské Kolumbii na začátku července a vyhnala Kanadu (v posledním skoku v prodloužení, který Satoransky pohřbil) A Řecko si zajistí první místo pro olympijské hry v zemi.

Podle LaVine byla jejich oslava pro tuto příležitost správná.

“Sato mě po zápase trefil a byl velmi šťastný. Řekl, než se smíchem dodal: „(Nerozuměl jsem ničemu, co říkal, ale vypadá to, že byl), pokusil se mi ve 2 hodiny ráno pomoci FaceTime. Ve své šatně měli míč. Opravdu šťastný.“

Satoransk měl na turnaji Czech Republic ve čtyřech hrách průměr 16 bodů, 5,5 asistence a 5,5 doskoku, Taking Home Honours MVP pro mistrovství. Po skvělém představení s týmem během mistrovství světa v basketbalu 2019 FIBA ​​si získal pověst skvělého hráče na největší scéně na světě.

“Když nosí tuto uniformu, je to jejich oblíbený chlap. Řekl Lavigne.

Tým USA bude brzy doufat, že uklidní magický závod České republiky – naopak. Fanoušci býků si to nechtějí nechat ujít.

Kliknutím sem můžete sledovat podcast Bulls Talk.