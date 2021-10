Český antidiktátorský festival Mini Tekel předvádí architektonickou soutěž na Letty Memorial to Holocaust

2021 Český festival proti diktatuře, Mene Tekel. (Foto: Organizátoři měkkých obtisků)

„Právo na právo“ je tématem letošního obřadu proti diktatuře. Poraďte mi, Praha. Přehlídka, nyní ve svých posledních dnech, nabízí koncert, konferenci, výstavy a promítání filmů.

Součástí obřadu je náboženské uctívání. To se konalo již po patnácté.

Přehlídka byla zahájena vernisáží v pondělí odpoledne. Na nové radnici (Nová radniceLidé si mohou prohlédnout výstavu o soutěži krajinářské architektury o nový design Lettie you Passover památník masakru Romů a Cindy v Čechách„Stejně jako výstava ve dnech, kdy v roce 1989 vstoupily tisíce východních Němců do Československa ze západního Německa a dorazily na západoněmecké velvyslanectví v Praze.

V Karlovo Namastě se koná výstava o stavu Ukrajiny. Kostel sv. Ignáce ukazuje scénu o osudu Jana Pula a Veklova Tropoly, kteří byli zavražděni během československého komunistického režimu.

Slavnostní zahájení festivalu zahrnovalo promítání Tokutramy “ADA„V divadle MAT. Film vypráví příběh show pořádané Steteskem a spol., Jejímž cílem je pošpinit pověst církve a skautů.

V roce 1950 bylo soudem odsouzeno 24 lidí, z toho devět chlapců. François Ambrose Stadeske, pedagog, který byl rektorem Barista College, byl odsouzen za zločiny, za které byl uložen trest smrti, ale byl odsouzen na 25 let vězení a propuštěn poté, co si odpykal 10 let vězení. Úterní festivalová nabídka je přehledem práce studentů filmu Filmová akademie Miroslava Ontka V Písku a v kině MAT.

Ve středu a ve čtvrtek proběhla historická laboratoř festivalu, kde studenti analyzovali dokumenty a filmové záznamy z období diktatury. Academia Cafe, knižní trilogie Tariny Ninové Prothie je pyšná Poskytnuto (proti proudu).

Ninova vypráví příběh svého dědečka Johna Bukala, který byl odsouzen za účast v protinacistickém boji v roce 1940. Zemřel v Osvětimi v roce 1943 a byl oceněn při poválečném památníku.

Dokument měl premiéru ve středu večerMůj otec, špion„V divadle MAT jako součást festivalu v Lotyšsku.“ Dr. Hisst na čtvrteční konferenci „Právní práva“ v českém Senátu. Jinds Jablka Obsazené lotyšské muzeum, Of PhDr Petra Svobodová Romské kulturní muzeum, Ředitel Ústav pro studium diktatury, Zdeněk Hazdra a bývalý politický vězeň Leo Adek.

Čtvrteční večer, Knihovna Weklaw Howell Československý stát uspořádal akci o operacích tajné policie zahájených proti určitým sociálním skupinám během komunismu. Dokument o pátečním odpoledni “Farma“(StatekFilm MAT byl promítán o pronásledování rodiny komunistickým režimem v Československu v 50. letech minulého století.

V pátek večer se na Nové radnici konal jazzový koncert se zpěváky Lee Andrew Davisonem a Janou Kupkov Quartet. Dnes bude v kostele sv. Ignáce náboženské uctívání věnované obětem diktatury.

Projekt Mene Tekel má na svědomí Daniela a Jansicha a na jeho projektu spolupracují vzdělávací a pamětní organizace. Jansicha, který festival dříve řídil, zemřel v roce 2019.