Klimatičtí aktivisté narušují US Open

Čtyři ekologičtí aktivisté způsobili ve čtvrtek večer padesátiminutové zpoždění ženského semifinále US Open mezi Coco Gauffovou a Karolínou Muchovou.

„Pokud to nenarušíme, dojde ke změně klimatu,“ křičeli demonstranti ze svých sedadel v horní řadě stadionu Arthura Ashe v New Yorku podle videa zveřejněného na internetu. New York časy.

Skupina skandovala: „Stop fosilním palivům“, zatímco ostatní v davu v reakci na to vypískali a skandovali: „Vypalte je.“

Gauff nasadil chápavý tón, když mluvil s novináři po zápase, který 19letý hráč vyhrál 6-4, 7-5.

„Vždy mluvím o kázání o tom, co cítíte a v co věříte. Bylo to provedeno pokojným způsobem, takže se na něj nemůžu moc zlobit,“ řekla.

„Samozřejmě jsem nechtěla, aby se to stalo, když jsem vyhrála 6:4, 1:0, a chtěla jsem, aby tempo pokračovalo,“ dodala. „Ale hej, jestli to je to, co cítili, že potřebují udělat, aby jejich hlasy byly vyslyšeny, nemůžu být kvůli tomu naštvaný.“

Skupina s názvem Extinction Rebellion uvedla, že stojí za protestem. Člen skupiny vysvětlil agentuře Associated Press, že US Open sponzoruje společnosti, které přispívají ke globálnímu oteplování.

„Nepokoušíme se nijak ublížit sportovcům,“ řekl protestující. „Nemáme nic proti tomuto sportu. Ale opravdu se snažíme upozornit na problém, že nebude tenis, který by si všichni na světě mohli užít.“

Bezpečnostní složky a policisté doprovázeli demonstranty a zadrželi je v policejní vazbě.

Tři demonstranti byli odstraněni bez další eskalace, zatímco jeden aktivista měl nohy přišpendlené k zemi, uvádí americká tenisová asociace. Organizace uvedla, že potřebuje newyorskou policii a záchranáře, aby osobu odstranili.

Čtvrteční incident je posledním klimatickým protestem na významné sportovní akci. Dva zápasy Wimbledonu byly zastaveny, když demonstranti napsali na trávu oranžová hesla. Demonstranti „Stop the oil“ také havarovali na červencovém golfovém turnaji British Open.

Gauffová ve čtvrtek nakonec zvítězila a v sobotu se ve finále utká s mladou běloruskou hvězdou Arynou Sabalenkovou, která porazila Američanku Madison Keysovou.