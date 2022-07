Nir: Automata Church záhada vyřešena: vkladatelé odhalují svou práci

Tajný Třmen: automatickýskrytý kostel byly vyřešeny. Nebo spíše lidé, kteří za tím stojí, se rozhodli vytvořit mod, který to umožnil – a trollovat komunitu tím, že na měsíc odhalují svou práci.

Ve čtvrtek účet sadfutago na Redditu, který poprvé zveřejnil příspěvek o neobjevené církvi na začátku června a zveřejnil několik nikdy předtím neviděných videí, série Z nové obrázky Z areálu kostela se skrytými vzkazy. ty zprávy nakonec vedl ke mě Twitch účet kteří což Streamujte další záběry Od kostela nová bitva s bossy a další zcela oddělená oblast. Diváci byli zmateni – ale někteří si uvědomili, co se v tuto chvíli děje.

Na závěr divadelního představení o jho: automatickýV okrsku kostela se lidé za ním odhalili a provedli úpravu, kterou provedli, aby to bylo možné. Three Moderns, DevolasRevenge, Woeful_Wolf a RaiderB vysvětlili, čeho dosáhli: upravili Třmen: automatický Způsobem, který by si jen málokdo myslel, vytvořili něco tak pečlivě navrženého, ​​že si mnozí mysleli, že za to mohou sami PlatinumGames nebo Square Enix.

„Všechno, co jsme sdíleli, bylo kompletně ve hře,“ řekla skupina, „nepoužívaly se žádné mody. Milovali jsme všechny diskuse a teorie – byla to úžasná cesta. Bylo tak inspirativní vidět, jak se komunita po tolika letech spojila.“ aby všechna ta dřina stála za to.“ Všechen ten povyk.“

Modder DevolasRevenge, který má na svědomí návrh nové mapy, poděkoval divákům a fanouškům, že přišli na jízdu. „Ať už jste tento výsledek očekávali nebo ne, doufám, že jste si ten efekt užili,“ řekli. „Nikdy nebylo zamýšleno vyhodit do povětří, ale jen zmást pár lidí na Twitteru lol.“

Skupina vkladatelů se omluvila za klamání fanoušků Nier a uvedla, že tento trik je měl oklamat, aby uvěřili, že církev byla buď přestřiženým obsahem, nebo nějakým dosud neobjeveným tajemstvím, nikoli rozlehlou hrou s alternativní realitou (ARG) nebo marketingovým trikem. . Skupina také uvedla, že se „nepokusila vydávat za Yoko Taro“ a také se omluvila za to, co popsali jako „neklimatický konec“.

Dobrá zpráva pro Třmen: automatický Fanoušci, kteří chtějí kostel navštívit sami (a vidět další vylepšení Nier), tým říká, že uvolní pro veřejnost doplňky pro 3D modelování pro Blender a skriptovací nástroje, které používali. Řekli: „Zůstaňte naladěni na další …“.

Třmen: automatický Fanoušci, kteří s touto ságou drželi krok, byli z odhalení šťastní i frustrovaní. Mnozí předpokládali, že to byla práce producenta Nier Yoko Taro a jeho týmu, a věřili, že Církev je kampaň, která se nakonec vyplatí buď novou hrou Nier, nebo předělávkou Drakengard (kvůli některým aktivům přivezeným z Drakengard 3 uvnitř Třmen: automatický), nebo něco zajímavějšího. Nakonec bylo odhalení působivé, jen ne to, v co doufali.