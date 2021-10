Ne že by neexistovalo datum vydání filmu, obsazení, trailer a další

„Ne“ neznamená nadcházející film, který se natáčí ve třech jazycích: hindštině, polštině a angličtině. Je to romantický napínavý film z produkce G7 Films Poland a režisérem filmu je Vikash Verma.

Scénář napsal Vikash Verma. Film se natáčel ve dvou zemích, Indii a Polsku. Zkušený herec Gulshan Grover je připraven na plátno se svým novým filmem No Means No. Prý je to první indo-polský film.

O „No Means No“

Ve skutečnosti první polský hindský film neznamená ne, příběh se točí kolem lásky a dramatu dospívajících, protože je to milostný příběh pro teenagery a byl natočen ve třech různých jazycích, kterými jsou hindština, angličtina a polština.

Příběh připravovaného filmu se točí kolem Inda, který navštíví Polsko, aby si zahrál bruslařský turnaj, a tam se zamiluje do polské dívky.

No Means No byl natočen v exotické a krásné oblasti Polska včetně Zywiecczyzna, Bielsko-Biala, Szczyrk a Zwardon.

To neznamená, že neexistuje datum vydání

No Means No film byl dříve naplánován na vydání 22. března 2020. Ale vzhledem k nárůstu případů COVID-19 v Indii se tvůrci filmu rozhodli odložit vydání. Nový plakát byl zveřejněn 22. března a nyní se film promítá 5. listopadu 2021.

To neznamená, že nejsou žádné hvězdy

Dhruv Verma: Je to indický herec a ve filmu hraje a tento film je jeho prvním filmem.

Je to indický herec a ve filmu hraje a tento film je jeho prvním filmem. Natalia Buck: Hraje roli Kasie, polské herečky.

Hraje roli Kasie, polské herečky. Česká Silvia

Gulshan Grover: Indický filmový herec a producent, který natočil více než 400 filmů.

Indický filmový herec a producent, který natočil více než 400 filmů. Anna Josic: jako jurský král

jako jurský král Kat Kirsten: Kanoushka ve filmu

Kanoushka ve filmu Anna Ador: Ve filmu hrál roli sanji

Ve filmu hrál roli sanji Neetu Chandra: Hraje jako Netto

Hraje jako Netto Sharad Kapoor: Hraje Shekhar Oberoi

Hraje Shekhar Oberoi Nazih Hussein: Hraje Linu D’Souzu

Hraje Linu D’Souzu Dibraj Rana: jako Stallone

jako Stallone Česká Powell: Jako policista ve filmu

Jako policista ve filmu Milind Joshi: Indický herec v roli soudce.

Indický herec v roli soudce. Arman Khouli: Je to indický herec, který debutoval v hindské kinematografii bollywoodským filmem Virud.

Je to indický herec, který debutoval v hindské kinematografii bollywoodským filmem Virud. Raj Vishwakarma: Hraje roli Šivy

Hraje roli Šivy Abhishek Bhatnagar: hraje roli soupeře.

Neznamená to žádnou hudbu

O hudbu k filmu se postaral zkušený zpěvák Hariharan a jeho syn Akshay Hariharan. Karan Hariharan a Shreya Ghoshal jsou zpěváci ve filmu. Rishav Nag také přispěl písněmi pro film No Means No, protože diváci jsou z této úžasné romantické cesty nadšení.