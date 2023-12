Zemřel Karel Schwarzenberg Velvyslanectví České republiky v Londýně

Karel Schwarzenberg byl ministrem zahraničí ČR v letech 2007-2009 a 2010-2013.



Byl to Jeho Excelence Karel Schwarzenberg, kdo jasně ukázal, co to znamená být součástí Západu. Dvakrát působil jako český ministr zahraničí, ale celý život pracoval pro svou zemi, i když jeho rodina byla v exilu a nebyl si jistý, že se někdy bude moci vrátit.

Dokázal poutavě hovořit dlouhé hodiny o zahraniční politice, mezinárodních vztazích, našich hodnotách a kulturních kořenech v Evropě a na Západě a neúnavně pracoval na tom, aby se Československo opět stalo svobodnou a demokratickou zemí. Po rozdělení Československa žil Masaryk na principu práce v malém měřítku na zvelebování naší země každý den, ať už v jakékoli funkci nebo jako obyčejný člověk. Stejně jako první prezident samostatného Československa a první prezident svobodného Československa nesnášel plané řeči a jedna z jeho nejčastějších reakcí na diskuse o zlu a nespravedlnostech světa byla: „No, co s tím naděláme? ?

Věděl, jak křehká a zranitelná je naše svoboda a demokracie, stejně jako postavení České republiky v Evropě a ve světě. Věděl, jak je pro nás důležité mít dobré vztahy se sousedy a že NATO a EU nám nezaručí bezpečnost a prosperitu, pokud dnes a denně neuděláme něco pro bezpečnost a prosperitu České republiky a našich spojenců. Věděl, že se musíme odvážně bránit touhám různých autoritářských režimů a jiných nedemokratických států, které chtějí zničit naši svobodu a naši vůli ji bránit. Věděl, jak je důležité podporovat lidská práva a ty, kteří jsou po celém světě upírána.

Pro to všechno byl inspirací nejméně pro dvě generace českých diplomatů a svou bezmeznou laskavostí, nadhledem, elegancí a smyslem pro humor s námi Karel Schwarzenberg zůstane ještě mnoho let.

Čest jeho památce!