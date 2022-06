Letos v létě toho do kanadského basketbalu přijde víc

Toto je výňatek z The Buzzer, denního e-mailového zpravodaje pro CBC Sports. Zůstaňte v obraze o tom, co se děje ve sportu, přihlaste se k odběru zde.

Pro kanadský basketbal to byl velký měsíc. Poté, co Andrew Wiggins sehrál klíčovou roli při znovuzískání titulu Golden State Warriors v NBA, byli Kanaďané Benedict Mathurin a Shydon Sharp vybráni jako šestí a sedmí v draftu, přičemž ve druhém kole vedli Andrew Nymbard a Caleb Houston. Minulý víkend vyhrála Kanada svou první medaili na Světovém poháru 3:3, když ženský tým získal stříbro v Belgii.

Když se vydáme do července, zde je to, na co si dát během léta pozor na Canadian Loops:

Mužská reprezentace se o tomto prodlouženém víkendu vrací na cestu na olympiádu.

Během několika příštích dnů budou oznámeny dva kvalifikační zápasy Světového poháru: proti Dominikánské republice v Den Kanady v Hamiltonu a v pondělí na Panenských ostrovech. Kanada postupuje 8-0 přes dvě kvalifikační okna, přičemž zbývají čtyři další (po tomto období 22.-30. srpna, 7.-15. listopadu a 20.-28. února). Sedm týmů z regionu Ameriky se příští léto kvalifikuje na mistrovství světa 32 týmů, které poslouží jako přímá kvalifikace na olympijské hry 2024 v Paříži.

Navzdory ohromujícímu nárůstu kvality a kvantity kanadských hráčů NBA v posledních letech (USA jsou jedinou zemí s více hráči v lize), Kanada se nekvalifikovala do mužského týmu na olympiádu od doby, kdy Steve Nash vedl svůj tým čtvrtfinále 2000 v Sydney. Sucho vypadalo, že skončí loni v létě, když Kanada měla výhodu domácího hřiště v poslední šanci kvalifikace ve Victorii proti skupině nevýrazných soupeřů. Několik hráčů NBA se ale stáhlo a Wiggins vedl Leftovers, který prohrál v semifinále s Českou republikou.

Ve snaze vyhnout se opakování tohoto scénáře před Paříží vytáhl trenér Nick Norse stránku ze staré příručky NBA a požádal nejlepší hráče Kanady, aby se zavázali k národnímu týmu na příští tři léta. Mrkev pro ty, kteří se přihlásí, je, že mají zaručené místo v olympijském týmu 2024, zatímco ti, kteří se rozhodnou nezavázat, budou muset využít své šance. Wiggins odmítl, ale sestra dostala buy-iny od 11 dalších hráčů NBA, včetně špičkových Jamal Murray, Shay Gilgus Alexander, RJ Barrett, Lou Duort a Dillon Brooks.

Základní skupina se poprvé sešla tento týden v Torontu na krátkém soustředění před kvalifikací na mistrovství světa. Gilgeos Alexander a tři další hráči NBA – strážce Nickel Alexander Walker a nejlepší muži Dwight Powell a Kelly Olynyk – by měli hrát proti Dominikáncům a Panenským ostrovům. Murray, Barrett, Dort, O’Shay Brisset a Jim Birch jsou v táboře, ale v tomto okně hrát nebudou. Corey Joseph dostal omluvenou nepřítomnost z rodinných důvodů. Navzdory tomu se Brooks nezúčastnil, protože ho Memphis Grizzlies požádali, aby s nimi zůstal kvůli léčbě zranění kotníku. Jeho místo v kanadském týmu je pravděpodobně nyní ve vzduchu.

Hráčem, kterého je třeba v kvalifikaci sledovat, je Gilgus Alexander, který v pátek večer ve svém rodném městě Hamilton oblékne dres kanadské reprezentace poprvé od svých 17 let. 23letá strážkyně Oklahoma City Thunder odehrála v této sezóně kvůli zranění pouze 56 z 82 zápasů, ale stále je konzistentní nebo odpovídá jejím maximům v kariéře (24,5), asistencí (5,9) a zisku (1,3) na zápas. Přečtěte si více o SGA zde.

Ženskou reprezentaci čeká klidnější léto.

Kanada se již kvalifikovala na letošní mistrovství světa žen v Austrálii, které začíná 22. září. Kanaďané na čtvrtém místě budou hrát ve skupině, která zahrnuje stříbrný medailista z olympijských her 2021 Japonsko, bronzovou Francii a australského hostitele, který je třetí na světě. Druhou skupinu vedou Spojené státy, které loni v létě získaly sedmou zlatou medaili za sebou.

Kanadský tým uspořádá příští víkend tréninkový kemp v Torontu, během přestávky WNBA All-Stars. Tři členové týmu jsou v této sezóně na soupisce WNBA. Útočnice Bridget Carltonová má průměr 4,9 bodu z lavičky Minnesota Links, zatímco její spoluhráčka Natalie Ashonwa má průměr 6,2, ale se zraněním stehenní šlachy odehrála jen šest zápasů. Ošetřovatel Kia Phoenix Mercury guard tuto sezónu ještě nehraje, protože pokračuje v rehabilitaci natrženého ACL, které utrpěl v loňském play-off. Pravidelná sezóna WNBA trvá do 14. srpna a o tři dny později začne play off.

Několik mladších členů kanadského národního týmu bude hrát od 5. do 10. července v Torontu exhibiční akci do 23 let. Merissa Russell a olympijská atletka 2021 Leticia Amiher a poté Edwards a Sheena Billington, z nichž všichni v minulé sezóně hráli za školy NCAA, jsou na soupisce pro Women’s Globl Jam. Kanada má také tým v mužském šampionátu.