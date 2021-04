Karta Transit Clipper typu all-in-one Silicon Valley konečně přidává Apple Pay

Silicon Valley se však některým divákům může zdát jako zářivý maják technologického pokroku Znáte domorodce Může být zasažen a chybět divně – jako se to stalo v oblasti zálivu v San Francisku už dávno Moje tělo – moje tělo Karta s platbou kliknutím vám poskytuje prakticky všechny formy veřejné dopravy, přesto vám neumožňuje jednoduše klepnout na telefon nebo chytré hodinky, abyste udělali totéž.

I dnes – protože od dnešního dne Clipper Card podporuje Apple Pay, Včetně rychlého režimu, kdy nepotřebujete nejprve probudit zařízení nebo otevřít aplikaci.

Nyní můžete používat prakticky jakýkoli nedávný iPhone nebo Apple Watch na palubě BART (obsluhující East Bay a San Francisco), Muni (autobusový a lehký železniční systém v San Francisku), Caltrain (spojující San Francisco s poloostrovem a South Bay), VTA (autobusy South Bay Light Rail), a dokonce i trajekt. (Pokyny naleznete zde.)

To znamená cestovat téměř celým městským a předměstským zálivem bez vytahování peněženky z peněženky nebo kapsy – zejména proto, že mnoho z těchto vozidel se na palubu vejde také na kola. Není to docela důležité Jak se stalo, když Apple Pay dorazil v roce 2016 na japonskou SuicuJelikož tato železniční síť pokrývá celou zemi, je to obrovský problém pro technologické pracovníky a domorodce, jako jsem já.

Nebo to bude, pokud budete znovu pracovat v kanceláři. Momentálně po tom není velká poptávka! Ale užíval jsem Caltrain A Clipper byl můj stálý společník, ať už Bart nebo Mooney pracují každý den.

Stále existují určité upozornění: Můžete si stáhnout libovolnou konkrétní kartu Clipper Card pouze do jednoho zařízení, takže ji nemůžete sdílet mezi iPhone a Apple Watch současně. (Můžete použít pouze dvě karty a podporuje různé pasy Clipper, nejen hotovost.) Budete také potřebovat iPhone 8 a Apple Watch Series 3 nebo novější a Apple varuje, že si musíte „nechat svou plastovou kartu Clipper používat bikeshare Bay Wheels a vaše RTC [disability discount] Kontrolní lístek na jízdné. “

Uživatelé Androidu, kteří používají Clipper Cards, by se měli podobné schopnosti ve službě Google Pay podívat později na jaře. Měli byste mít možnost zakoupit si kartu přímo prostřednictvím Map Google.