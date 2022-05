CDC doporučuje používat masky uvnitř v 9 okresech NJ s „vysokým“ rizikem COVID

Masky jsou nyní poprvé od federalismu doporučovány pro vnitřní veřejné prostory a ve veřejné dopravě v devíti okresech New Jersey. COVID-19 Pokyny k rizikům byly aktualizovány v únoru.

The Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí zvedla devět okresů Ve státě existuje „vysoké“ riziko přenosu COVID-19, protože případy neustále přibývají. New Jersey v pátek oznámilo 5309 potvrzených pozitivních testůJe to poprvé, co bylo od konce ledna během omikronové zimní vlny hlášeno více než 5 000 případů.

Kraje klasifikované jako „vysoké“ rizikové zahrnují Atlantik, Burlington, Camden, Cape May, Gloucester, Monmouth, Morris, Ocean a Sussex, podle měření CDC.

Jedenáct okresů spadá do kategorie středního rizika: Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Passaic, Salem, Somerset, Union a Warren. Warren County je v kategorii s nízkým rizikem. Nedoporučuje se používat masky ve středních a nízkých oblastech.

Vláda. Phil Murphy je konec Pro školy zbývá maskovat stavy na státní úrovni A veřejná doprava v březnu Omikronová vlna také odezněla. Ještě minulý měsíc řekl, že si nepředstavuje návrat k celostátním pravidlům pro masky nebo jiným omezením.

Murphyho kancelář v pátek odpoledne okamžitě neodpověděla na žádost o vyjádření k devíti krajům s vysokým rizikem přenosu.

Revidované metriky Centra pro kontrolu nemocí (CDC) prezentované v únoru zohledňují míru případů podle populace za posledních sedm dní spolu s přijetím do nemocnic a kapacitou nemocnic.

Nemocnice v New Jersey 71 měla ke čtvrteční noci 727 pacientů s potvrzeným nebo suspektním koronavirem, což je o 16 méně než předchozí noc. Počty nemocničních koronavirů jsou však stále mnohem nižší, než když 10. ledna dosáhly vrcholu 6089 během vlny Omicron.

Sedmidenní průměr potvrzených pozitivních testů ve státě v pátek vzrostl na 3 453, o 39 % více než minulý týden a o 136 % oproti předchozímu měsíci. Počet případů za poslední měsíc neustále přibýval, navzdory obavám, že rozšířená dostupnost rychlých testů doma nebude započítána, protože nejsou hlášeny zdravotnickým úředníkům.

New Jersey bylo svědkem šíření kmene BA.2 COVID-19 po několik týdnů, avšak tempem nižším než Omicron sweep z konce roku 2021 do ledna. Zdá se, že nejnovější kmen viru se šíří snadněji, ale nevede k závažnějším onemocněním.

Spisovatelé pracující ve společnosti NJ Advance Media Brent Johnson A Dion Johnson Přispějte do této zprávy.

