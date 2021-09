Nintendo Switch Insider poskytuje aktualizaci uniklé konzoly

za poslední týden, Kolují zvěsti o nové konzole, která se právě připravuje Pro Nintendo Switch. V současné době je o periferiích známo velmi málo informací, ale prominentní leaker @SamusHunter2 odhalil novou aktualizaci pro konzolu: nebude obsahovat podporu NFC. To znamená, že ovladač nebude kompatibilní s populární řadou amiibo společnosti Nintendo, což znamená, že to nebude náhrada za ovladač Switch Pro ani Joy-Cons, které oba mají kompatibilitu s NFC. To nás nepřibližuje k odpovědi, ale přidává novou vrstvu do hádanky!

“Mohu potvrdit, že tato konzola není novým ovladačem Switch Pro/Joycon nebo Amiiboard kvůli absenci podpory NFC,” řekl @SamusHunter2 Tweet čte.

V poslední době kolují další zvěsti, že Nintendo přidá podporu pro hry Nintendo 64 do Nintendo Switch Online. Protože aplikace NES a SNES obdržely bezdrátové ovladače na základě svých systémů, dává smysl, že by se jednalo o vylepšenou verzi konzole Nintendo 64. Tento ovladač by nepotřeboval kompatibilitu s NFC, protože tato funkce v NES a SNES Switche chyběla ovladače.

Mnozí samozřejmě považují konzoli Nintendo 64 za jednu z nejhorších konzolí Nintendo. Zatímco konzole se po celou dobu životnosti systému rozrostla o fanoušky, má velmi matoucí design, na který je potřeba si trochu zvyknout. Rozhodně to není tak nadčasové jako konzole Super Nintendo nebo konzole GameCube, kterou lze stále používat s hrami Switch jako Hra Super Smash Bros Ultimátni A Super Mario 3D All Stars. Navzdory tomu existuje spousta puristů, kteří jsou rádi, že se konzole vrací, takže ji lze použít k hraní klasických her Nintendo 64. Samozřejmě za předpokladu, že to tak je.

Je velmi pravděpodobné, že nový Nintendo Direct bude oznámen během několika příštích týdnů, a to by bylo ideální místo pro odhalení nové konzoly, stejně jako budoucích plánů pro Nintendo Switch Online. Do té doby to budou muset fanoušci pro jistotu brát s opatrností!

Koupili byste si starou konzoli Nintendo 64 pro použití s ​​Nintendo Switch? Co si myslíte, že bude tento tajemný ovladač? Řekněte nám to v komentářích nebo se podělte o své myšlenky přímo na Twitteru na Vložte tweet Mluvit o všech věcech hraní!