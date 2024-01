Datamin Palworld odhaluje Pal, který vypadá jako Mewtwo, zatímco sága o pokémonech pokračuje

Zdá se, že sloupek Palworld odhalil Pal, který se svým vzhledem nápadně podobal Mewtwoovi ze série Pokémonů, což znovu podnítilo diskurz, protože se rozšířila obvinění z kopírování.

Dlouho předtím, než se Palworld stal v roce 2024 kulturním fenoménem, ​​jakým je nyní, byl označen jako „Pokémon se zbraněmi“. Přestože struktura Early Access, kterou máme dnes, svou strukturou připomíná spíše survival hry, jako je Ark, samotný Pals byl podroben velkému zkoumání.

S desítkami designů, které se podobají těm ze série Pokémon, byla kontroverze tak hojná, že samotná Pokémon Company vyšla teprve před pár dny.

Nyní, když se rekordní bestseller snaží udržet svou dynamiku, mnozí se těší na to, co přijde. Podle domnělého datamina by v příštím tahu mohli být děsivě podobní přátelé.

Pokémon YouTuber Loterie Byl mezi prvními, kdo sdílel design Palworld převzatý z kódu hry. Eurogamer dokázal promluvit S originálním leakerem Brianem Cozzensem, který našel tento design náhodou Skládání 3D modelů Nalezeno v průběhu hry.

V tomto případě je přítel Temného mutanta zpochybněn, protože Datamani objeví stvoření, které se nápadně podobá Mewtwo. Od špičatých uší až po tři prsty na rukou a nohou je Palův design nepochybně inspirován populárním Pokémonem.

Poté, co se kvůli výše zmíněné podobnosti rozhořela sociální média, sdílel Lewtwo fotku se slovy: „Nemůžeš být vážný muž.“ O tři miliony impresí později se pokračující kontroverze stala dalším horkým tématem diskuse.

„Tento muž je blázen.“ [because] Pokemon neudělal tak dobrou hru od Black & White 2 a „konkurence je dobrá“, „vypadá mnohem lépe než Mewtwo“ a „tohle je jen tak nestydatě plagiát“, přičemž se nabízí celá řada názorů. v odpovědích.

Zatímco vývojáři Palworld jasně reagovali na obvinění z napodobování Pokémonů, miliony hráčů stále diskutují. Nyní, když je hra na radaru The Pokemon Company, může být jen otázkou času, kdy budou podniknuty právní kroky.

Pro tuto chvíli však hra nadále prosperuje díky rychlým prodejům a masivní sledovanosti napříč streamovacími platformami. Zda se tento Pal ve stylu Mewtwo dostane do plné hry a pomůže udržet tempo, se v tuto chvíli může kdokoli dohadovat.