Přestaňte používat Ovládací centrum na vašem iPhone k deaktivaci Bluetooth a Wi-Fi – zde je důvod

Apple Control Center bylo k dispozici na Nejlepší iPhony Už je to deset let, ale nedávné demo na hackerské konferenci vrhlo světlo na to, co tato funkce vlastně dělá.

Jak jsem zmínil Android Authority Na letošním Def Conu vytvořil bezpečnostní výzkumník Jae Bochs zařízení za 70 dolarů, které pak použil k zasílání personalizovaných upozornění návštěvníkům konferencí s iPhony. Zařízení je používáno bluetooth le Služby, které smartphonům Apple umožňují vzájemnou komunikaci, zobrazují vyskakovací zprávy na jakémkoli iPhonu v dosahu.

Tyto zprávy požádaly účastníky, aby připojili své AppleID nebo sdíleli heslo s někým v okolí Velbloud podle Techcrunch . Jak si dokážete představit, vyvolalo to na konferenci docela rozruch. Nudge Security od Jaime Blasco a kol X vzal (dříve Twitter), aby varoval ostatní před výstrahami.

Tyto výstrahy nebyly škodlivé ani nebyly dílem skutečných hackerů – místo toho byly součástí výzkumného projektu, který měl uživatelům iPhone připomenout pro vypnutí bluetooth když se nepoužívá. Bohužel vypnutí Bluetooth z Ovládacího centra na vašem iPhone jej ve skutečnosti nezakáže. Totéž platí pro Wi-Fi.

Jak Control Center skutečně funguje na vašem iPhone

Stejně jako u rychlého nastavení v Nejlepší telefony Android Ovládací centrum umožňuje přístup k přepínačům různých nastavení, od Bluetooth a Wi-Fi po ovládání hlasitosti a jasu obrazovky. Ovládací centrum můžete otevřít přejetím prstem dolů z pravého horního rohu vašeho iPhone.

Jedná se o rychlý a snadný způsob, jak deaktivovat Bluetooth nebo Wi-Fi, a jsem si jistý, že mnoho uživatelů iPhone to dělá roky. Když však přepnete na Ovládací centrum, říkáte svému iPhonu, aby odpojil všechna zařízení, která používají tyto možnosti připojení.

Přestože soubor Bluetooth sluchátka nebo Internetový distributor Již není připojen k vašemu iPhonu a služby Bluetooth a Wi-Fi telefonu stále běží na pozadí. Chcete-li jej úplně zakázat, musíte ve skutečnosti otevřít aplikaci Nastavení iPhone a vypnout Bluetooth a Wi-Fi tímto způsobem. To rozhodně ztrácí čas, ale je to jediný způsob, jak vypnout jakékoli nastavení.

Zatímco Bochova zkušenost jistě pomohla zvýšit povědomí o tomto problému, Apple jasně uvádí v a podpůrný dokument Že pro deaktivaci Bluetooth nebo Wi-Fi na vašem iPhone musíte jít do Nastavení namísto Ovládacího centra. Problém je v tom, že většina lidí se do něčeho takového nebude pouštět a bude jen předpokládat, že klávesy na horní straně jejich iPhonu dělají přesně to, co znějí.

Existují dva další jednodušší způsoby, jak vypnout Bluetooth a Wi-Fi na vašem iPhone. První zahrnuje otevření Ovládacího centra a následné dlouhé stisknutí libovolné ikony. Odtud musíte znovu dlouze stisknout, když se dostanete do rychlé nabídky, a tím se dostanete přímo do aplikace Nastavení. Podobně můžete také vytvořit zástupce na domovskou obrazovku pro rychlé vypnutí Wi-Fi a Bluetooth. K opětovnému zprovoznění však budete potřebovat také samostatné zkratky.

Proč byste měli vypnout Bluetooth a Wi-Fi

Existují dva velmi důležité důvody, proč byste měli vypnout Bluetooth i Wi-Fi, když je na iPhonu nepoužíváte.

Prvním a nejzřejmějším důvodem je zachování výdrže baterie telefonu. Povolení Bluetooth a Wi-Fi na pozadí vybíjí baterii, i když pomalu. Pokud vás zajímají další způsoby, jak prodloužit životnost vašeho iPhonu, zde jsou 12 tipů, jak ušetřit výdrž baterie iPhonu .

Druhým a nejdůležitějším důvodem pro deaktivaci Bluetooth a Wi-Fi jsou hackeři. Přestože se uživatelé iPhonů nemusí obávat škodlivých aplikací jako uživatelé Androidu, povolení Bluetooth a Wi-Fi poskytuje hackerům vstupní bod do vašeho iPhonu. Rizika používání Veřejná Wi-Fi Dobře známý a s povolenou Wi-Fi se váš smartphone pokusí připojit k blízkým bezdrátovým sítím. Co se týče bluetooth, je jich hodně Nevýhody Bluetooth Což mohou zneužít hackeři při svých útocích.

Ovládací centrum může být velmi užitečné, ale pokud se chcete ujistit, že Bluetooth a Wi-Fi jsou na vašem iPhone nebo dokonce na jednom opravdu vypnuté Nejlepší iPady Místo toho budete chtít věnovat více času tomu, abyste se dostali do nabídky Nastavení svého zařízení.

