My Sunny Maad zkoumá život a lásku v Afghánistánu

Mladá Češka Helena (v Afghánistánu Hera) se zamiluje do afghánského muže Nazira a následuje ho do Kábulu, kam se přestěhuje za rodinou svého manžela. Tam se snaží ubytovat ve zcela odlišné kultuře, čelí výzvám, které nikdy nečekala – jako povinnost schovat se ve skříni, když jsou přítomni hosté –, ale nachází také mnoho nečekaných požehnání. Odehrává se v post-Talibanském Afghánistánu v první dekádě jednadvacátého století. můj slunečný žaludek Je to osobní a dojemný odraz rozmanitých zkušeností afghánských žen, včetně skutečnosti, že ne všechny čekají na záchranu obyvateli Západu.

Podle románu české investigativní novinářky a válečné zpravodajky Petry Procházkové. můj slunečný žaludek Režíruje ho česká režisérka Mikaela Pavlatová, nominovaná na Oscara, která za svůj krátký film získala ceny Annecy Kristal a FIPRESCI. typ vlaku V roce 2012.

Film, který vznikl v koprodukci společností Negativ, Česká televize a Sacrebleu Productions, získal Cenu poroty na festivalu v Annecy 2021 a byl nominován na Zlatý glóbus jako nejlepší animovaný film.

V obsáhlém a objevném rozhovoru Pavlatová hovořila o režii svého prvního animovaného filmu, jeho podobnostech s hlavní postavou a nalezení správné kulturní a politické rovnováhy.

AWN: Jak dlouho trvala tvorba filmu, včetně psaní, předprodukce a produkce?

Michaela Pavlatová: K projektu jsem přišel poté, co už byl napsán mod obrazovky. Původně chtěl producent natočit živý akční film, a tohle byla adaptace na živou akci. Začal jsem v roce 2015 a pak následovalo asi dva a půl roku vývoje, což si myslím, že bylo trochu málo. Netestovali jsme například složení, které je jeho velmi důležitou součástí. Ale strávili jsme asi dva a půl roku navrhováním postav, vytvářením animací a tak dále. A pak následovalo asi dva a půl roku výroby. Dokončili jsme na jaře 2021.

AWN: Čím vás tato funkce zaujala a jaké bylo rozhodnutí změnit ji na animovaný film?

náměstek: S Negativem pracuji mnoho let. Natočil jsem oba své živé filmy [Faithless Games (2003) and Night Owls (2008)] Tam také produkovali mé vlastní krátké animace zvířecí karneval (2006) a typ vlaku (2012)]Už několik let se snažím napsat scénář pro animovaný film, ale prostě mi to nešlo. Pak jsem se dozvěděl, že Negativ vyvíjí hraný film podle románu Petry Procházkové, ale měli problém sehnat finance.

Knihu jsem přečetl a okamžitě jsem se do ní zamiloval, a tak jsem zavolal producentům a řekl: „Chci udělat tuto knihu. Musím napsat tuto knihu. Je stvořená pro mě.“ Tuto knihu jsem si vybral, protože jsem chtěl něco, co nebylo typickým námětem pro animaci, něco, co by oslovilo široké dospělé publikum. Chtěl jsem udělat animovaný film pro „normální“ lidi, lidi, kteří nejsou zvyklí dívat se na kreslené filmy.

AWN: Myslíte si, že vám animace umožnila dělat věci, které byste při živé akci dělat nemohli?

náměstek: Bylo to víc, než jsem chtěl sobě i všem dokázat, že animátoři mohou být stejně emocionálně realističtí jako herci v živé akci. Bylo to moje sobecké rozhodnutí jít touto cestou, protože animace je můj oblíbený nástroj a cítím se v animaci nejsilnější. Režíroval jsem několik hraných filmů, ale mám pocit, že nejsem tak výjimečný v hraných filmech a mohl bych být výjimečnější v animaci.

AWN: Je to proto, že můžete mít více přímých rukou s tím, co se již vyrábí?

náměstek: vůbec. Protože v živém akčním filmu mám pocit, že tam nemusím být, když mají dobrý scénář. Mohu jim dát nějaké pokyny, ale nevytvářím nový vesmír. Je to takový druh kontroly tvůrců. To je něco, co miluji a fascinuje mě.

AWN: Jaké jsou podle vás v tomto filmu jako režiséra nejzjevnější osobní dojmy?

náměstek: Můj dotek je snad nejpatrnější v těch květnatých sekvencích nacházejících se na začátku, nebo zkrátka řídkých fantasy sekvencích. Celkově bych ale řekl, že je to celý film, protože v každém filmu se snažím najít ten nejlepší nástroj pro ten konkrétní film. V tomto filmu jsem chtěl úplně sloužit scénáři. Proto jsem se nesnažil ukázat svůj styl nebo zdůrazňovat animaci. Chtěl jsem, aby animátor sloužil filmu, ne aby ukazoval jeho možnosti.

AWN: Od natočení filmu se Spojené státy po dvou desetiletích bojů z Afghánistánu stáhly. Země je výchozím bodem velkého zájmu a mnoha kontroverzí, včetně zacházení se ženami za vlády Talibanu. Jak se vám podařilo skloubit nedávnou historii země, abyste vytvořili film, který by lidi bavil a chtěli by ho sledovat?

náměstek: Když jsem knihu četl, byl jsem si vědom jeho zájmu o lidská práva a práva žen v Afghánistánu, ale pro mě byl nejzajímavější intimní vztah mezi Nazirem a Hirou. Když ho následuje zpět do vlasti, vztah se změní – je jiný, než když ho potkala ve své domovině, kde byl cizincem.

To je trochu podobné mé zkušenosti, když jsem sledoval svého přítele do Států. Taky jsem najednou bez rodiny, bez přátel a hlavně závislá na něm. Samozřejmě se to nedá moc srovnávat, ale prostě jsem věděl, jak se cítím. Ale Hera v našem filmu si užívá pobytu v Afghánistánu se svým manželem. Samozřejmě ji nebaví mnoho jiných věcí.

Začal jsem tedy s myšlenkou, že jde o film o rodině, o rodinných vztazích, který se odehrává v zemi na Blízkém východě. Pro mě, kdyby byla kniha umístěna v Maroku nebo jiné zemi, nebyl by to velký rozdíl. Ale pak, když jsem pracoval na filmu, jsem si začal uvědomovat, že to není jen zvláštní příběh chlapce, který se setkal s dívkou, nebo dívky s chlapcem – velkou roli v tom hrají politické okolnosti. Ale to se stalo před stažením USA, než se moci znovu chopil Taliban, takže situace byla jiná. V tomto filmu bylo také mnoho konzultantů a scenáristů a všichni mi radili. Kolem mě byli velmi milí lidé, kteří mi pomáhali nechodit moc sem nebo tam a pomáhali mi udržet se na správné cestě.

AWN: Co chcete, aby diváci po zhlédnutí filmu přišli? O čem si přejete, aby mluvili a přemýšleli?

náměstek: Bylo by dobré, kdyby si mysleli, že každý by měl být posuzován zvlášť a nevnímali lidi jako jeden nebezpečný národ, kterého se musíme bát. Je velmi důležité rozdělit politiku a jednotlivce. V Afghánistánu, jako v každé zemi, jsou dobří lidé a lidé, kteří nejsou. Ale protože je neznáme, bojíme se jich. Můžete se lišit podle zásad kterékoli země, ale jakmile získáte osobní zkušenost, zjistíte, že je tam spousta skvělých lidí.