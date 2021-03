Na vybraných hrách Nintendo Switch od Mario Day můžete ušetřit až 21 $

Dnes je den MAR10, a přestože to nejsou Mariovi „narozeniny“ (připadající na 13. září), tento den obvykle obsahuje některé z nejlepších nabídek her, které Nintendo vydalo. Nintendo zřídka slevuje hry první strany, takže pokud jste si nedávno koupili Switch a chcete si u některých her udělat zásoby, dnes je dobrý den na rozšíření vaší herní knihovny.

Mnoho maloobchodníků – včetně AmazonkaA Nejlepší nákupA GameStop, A Walmart Snížené ceny u některých her Nintendo při úspoře až 21 $. Většina hraček obsahuje kníry instalatéry a některé jsou k dispozici za 39 dolarů Super Mario OdysseyA Mario Tennis AcesA Nový Super Mario Bros U Deluxe, A Super Mario Maker 2. Mezi další nabídky patří $ 40 pro adresy jako Mario Kart 8 DeluxeA Paper Mario: Origami King, A Super Smash Bros. Ultimátni.



Ovladač DualSense je nástupcem DualShock 4 a nabízí adaptivní spouštěče, vestavěný mikrofon a technologie haptické zpětné vazby zaměřené na poskytování lepší zpětné vazby ve hře. Jeden získáte, když si koupíte konzolu PS5, ale pokud chcete mít jinou konzolu nebo chcete Použijte tento ovladač ve službě Steam-Můžeš mít Za 60 $ na Woot; To je 10 $ z běžné ceny 70 $.



Apple AirPods Pro jsou jedny z nejlepších skutečně bezdrátových sluchátek na trhu právě teď. Můj kolega Chris Welch Jmenuje se AirPods Pro Nejlepší bezdrátová sluchátka do uší pro majitele iPhone v loňském roce. Můžete chytit Nový pár za 190 $ na Woot Dokud zásoby zůstanou.



Galaxy Buds Live je jedno z nejvíce netradičních bezdrátových sluchátek, která jsou dnes na trhu k dispozici. Navzdory zvláštnímu designu poskytují tato sluchátka ve tvaru fazole silný zvuk a dlouhou životnost baterie. Nyní, pokud vám nevadí koupit si kondicionér, je 60 $ za Best Buy (Geek Squad Certified).



