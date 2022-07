Jedna osoba a 22 hospitalizovaných v ohnisku listerie spojené s Floridou

Příznaky obvykle začínají do dvou týdnů po požití kontaminovaného jídla. CDC řekl, že lidé, kteří mají vyšší riziko infekce a kteří mají příznaky, by měli mluvit se svými poskytovateli zdravotní péče, zejména pokud nedávno cestovali na Floridu.

Agentura požádala veřejnost, aby pomohla vyřešit zdroj ohniska. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvedlo, že ti, kdo mají příznaky, by si měli zapsat, co si pamatují o tom, co jedli měsíc před onemocněním.

Agentura uvedla, že osoba, která zemřela, žila v Illinois a dodala, že 12 zraněných žilo na Floridě. New York a Massachusetts měly každý dva pacienty, zatímco Colorado, Georgia, Kansas, Minnesota, New Jersey a Pensylvánie zaznamenaly po jednom. CDC uvedlo, že pacienti byli ve věku od 1 do 92 let, v průměru 72.

„Během těhotenství onemocnělo pět lidí a jedna nemoc vedla ke ztrátě plodu,“ uvedla agentura.